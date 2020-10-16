Дистанционка в Москве после каникул: Отвечаем на четыре главных вопроса родителей

Ученикам с 6-го по 11-й класс придется вновь учиться на удаленке Фото: Мария ЛЕНЦ

Со следующей недели внеплановые каникулы московских школьников заканчиваются, однако вернуться за парты из-за продолжения пандемии смогут далеко не все ученики. Заниматься в классах по привычной схеме будут только дети с 1-го по 5-й класс. А вот всем старшим ученикам, с 6-го по 11-й класс, придется вновь учиться на удаленке.

В связи с этим родительские чаты снова бурлят, ходит много новых слухов. На самые острые вопросы мы попросили ответить экспертов.

1. Снова эта удаленка! Не отстанут ли дети от программы? Особенно те, которым предстоит сдавать экзамены?

Результаты ЕГЭ этого года показали, что, несмотря на дистанционное обучение, проблем с экзаменами у выпускников не возникло, - баллы этого года оказались на уровне прошлогодних. Это неудивительно, ведь подготовка к экзаменам идет в течение всего обучения в школе, а не только в последние полгода.

- В сентябре мы провели диагностические работы, чтобы оценить уровень знаний наших учащихся, - рассказывает Валерий Тихонов, директор Школы в Капотне города Москвы. - Это не контрольные работы, а наш внутренний план по оценке качества образования школьников. Эта диагностика показала, что существенных пробелов в знаниях у детей нет. Какие-то темы, конечно, западают, но в этом нет ничего страшного, мы постепенно будем их отрабатывать.

2. Почему на дистанционку перевели именно 6 - 11-й классы? Старшеклассникам ведь нужно готовиться к экзаменам!

Тут все просто: младшеклассники хуже пользуются гаджетами, им чаще приходится прибегать к помощи взрослых - включить компьютер, открыть программу, прочитать и объяснить задание. У ребят постарше таких проблем не возникает. Кроме того, именно младшим школьникам важны социализация и живое общение со сверстниками.

- По опыту весеннего периода мы можем четко сказать, что старшие дети болели коронавирусом чаще, чем учащиеся младших классов и дошкольники, - объясняет Елена Кац, главный врач детской городской поликлиники № 7. - Пятиклассникам же важно оставаться в классе - у них первый год обучения в средней школе, идет процесс адаптации, который сопровождается временным снижением иммунитета. И, чтобы их адаптация была более плавной, чтобы не было психологической нагрузки на иммунную систему, им важно учиться очно. Разведение возрастных потоков позволит школам соблюсти требования к социальной дистанции, а разобщение - это и есть лучшая профилактика распространения коронавируса. Поэтому и двухнедельные каникулы стали эффективной мерой, для того чтобы прервать цепочку распространения вируса. Однако строить прогнозы, когда все дети смогут вернуться в школы, пока невозможно.

3. Правда, что возрастных учителей отправят на пенсию и заменят их студентами педвузов?

На пенсию насильно отправлять никого не будут, но педагогов в возрасте 65+ переведут на удаленку:

- У нас таких учителей всего двое, - говорит Валерий Тихонов. - Они будут удаленно вести уроки по 15 - 20 минут максимум. В то же время в кабинете с детьми будут находиться учителя-ассистенты. В других школах это будут студенты педагогических вузов, мы же обходимся своими силами. Переживать насчет зарплаты пожилым педагогам не стоит, их зарплата сохранится в том же объеме, который был установлен на 1 сентября этого года. А школы, которые будут привлекать студентов, будут оформлять с ними договор и оплачивать их работу по этому договору - деньги на это у школ есть, и дополнительное финансирование не требуется.

4. Дистанционная учеба - это куча программ. Как детям в этом разобраться?

После каникул вся дистанционная работа будет проходить в программе Microsoft Teams, где есть возможность вести видеоуроки, обмениваться сообщениями, выставлять домашние задания и работать в группах. А дополнительный контент предоставит Московская электронная школа, которая за время весеннего дистанта пополнилась новыми заданиями и уроками.

- У меня двое детей-школьников, в 7-м и в 11-м классах, - рассказывает Елена Алексейчева, профессор МГПУ, член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы. - У них пока не было проблем с онлайн-уроками. Система Microsoft Teams кажется вполне понятной, удобно, что не надо переключаться между программами. Грустно, по-моему, одно: в выпускном классе дети разобщены и не могут провести последний год учебы вместе.

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