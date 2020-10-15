Политологи о санкциях ЕС: «Представить, что Кириенко и Бортников в едином заговоре — это бред сумасшедшего»

Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Известные политологи Георгий Бовт и Марат Баширов ответили ведущему Радио «Комсомольская правда» Михаилу Антонову — что они думают по поводу включения в санкционный список ЕС директора ФСБ Бортникова, первого замглавы администрации президента Кириенко, главу Управления внутренней политика администрации президента Ярина, полпреда президента в Сибири Меняйло и двух замов министра обороны Криворучко и Попова. Санкции по «делу Навального» запрещают этим персонам въезд в ЕС и замораживают их активы в ЕС, если они там имеются.

«НАСКОЛЬКО РОССИЯ НАЧНЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ЗУБЫ»

Михаил Антонов:

- А сильно ли ударят по Бортникову и Кириенко такие санкции? И как мы должны на них ответить?

Марат Баширов:

- Эти люди и так в Европу не ездили, это носители государственных секретов. Поэтому им вот эти санкции, наверное, даже в чем-то приятны. А вот вопрос, как мы должны ответить, он, конечно, принципиальный. Потому что мы услышали в интервью господина Лаврова «Комсомольской правде», что Россия должна начинать показывать зубы. И мне кажется, как раз вот эти санкции интересны не списком, а тем, насколько Россия начнет показывать эти самые зубы.

Антонов:

- Но ответ-то будет зеркальным. То есть, Москва объявит санкции к тем людям на Западе, которые в Россию и так не приезжают?

Баширов:

- Нет. Я бы сделал как раз список из тех людей, которые приезжают в Россию. И хотят сюда приезжать. Надо показывать, что наш ответ будет эффективным. То есть, они, в Европе, принимают смешное решение. И понятно почему - они бьются за Северный поток-2. Им нужно сейчас как-то показать США, что они среагировали на «дело Навального», но Северный поток не остановить. Но, с другой стороны, мы-то должны показать, что мы великая страна и не надо над нами издеваться.

Антонов:

- А вы считаете, эти санкции - издевательство?

Баширов:

- Я считаю, что это профанация расследования «дела Навального». Потому что расследование все равно будет. Оно чем-то завершится. И не исключаю, что этих людей Европе придется из этого списка исключать.

Мы все равно будем расследовать. Единственное, нужны правовые основания для этого, чтобы Навальный подал заявление в правоохранительные органы России хотя бы.

«ОЙ, МЫ ОТРЕАГИРУЕМ СРАЗУ ЖЕ!»

Антонов:

- А вас, Георгий Георгиевич, санкции Евросоюза по «делу Навального» удивили?

Георгий Бовт:

- Ну, удивило попадание сюда Кириенко, потому что, мне кажется, логичнее с точки зрения Запада рассматривать ситуацию, что какие-то все-таки силовики в этом списке могли оказаться. И французская газета «Ле Монд» даже писала о каких-то сотрудниках ГРУ, предположительно. Но на самом деле никакого ГРУ там не оказалось и СВР, кстати, тоже. А оказался Кириенко, первый замглавы администрации и руководитель Управления внутренней политики Ярин. Вот эти два человека там достаточно странны. Но еще более странен там полпред президента в Сибирском федеральном округе Меняйло.

Представить себе, что все эти люди там во главе с Бортниковым, директором ФСБ, составляют какой-то единый заговор, - это бред сумасшедшего. Потому что представлено так, будто они все причастны к «делу Навального». Но на самом деле они не соединены между собой никакими служебными ниточками. Там нет ни функции соподчинения, ни функции доклада и содоклада, там нет прямого общения подчиненных. И вообще по работе они мало пересекаются.

Антонов:

- А есть предположение, насколько быстро мы отреагируем с ответным ударом?

Бовт:

- Ой, мы реагируем сразу же! Я думаю, что до конца этой недели уже выкатим тоже какой-нибудь список, тоже взятый с потолка таким же образом, и обменяемся…