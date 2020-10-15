Никто не узнал: Оксана Пушкина показала архивное фото Федора Бондарчука с волосами

Федор Бондарчук со своей нынешней избранницей Паулиной Андреевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Имидж 53-летнего Федора Бондарчука не менялся годами: брутально обритый череп стал фирменным стилем режиссера. Каким он был раньше, уже никто и не припомнит. Телеведущая Оксана Пушкина решила освежить память поклонников и поделилась в Инстаграме редким архивным кадром. На фото она позирует в обнимку с Кристиной Орбакайте, ее мужем Владимиром Пресняковым и загадочным молодым человеком с забавно выпученными глазами.

Каково же было удивление подписчиков, когда они обнаружили: таинственный юноша – не кто иной, как Федор Бондарчук. При этом по фото его не угадал практически никто. То, что молодой человек на снимке – именно он, многие узнали только из комментариев.

«Никогда в жизни без подписи не поняла бы, что на фото Бондарчук», «Всех узнала, кроме Бондарчука. Почему человек так меняется?», «Ничего себе, у Бондарчука теперь совершенно другое лицо», - пишут фолловеры. Действительно, с волосами режиссера можно узнать с большим трудом. К тому же с годами черты его лица приобрели резкость, утратив юношескую округлось.

Снимок сделан в 1991 году, тогда Бондарчуку было 24 года. К тому времени он уже успел отслужить в армии. Федор попал в кавалерийский полк, который в свое время был создан специально для съемок фильма «Война и мир» его отца, режиссера Сергея Бондарчука. Когда съемки киноэпопеи завершились, полк был прикомандирован к Таманской дивизии. После армии Бондарчук-младший продолжил учебу в ВГИКе, на режиссерском факультете. 1991 год стал для него переломным – он закончил институт, но диплом так и не получил.

- Надо было сдавать теорию КПСС, а у меня уже была своя компания Art Pictures Group, офис на «Мосфильме», секретарь. Сами понимаете — не до этого, - рассказывал потом режиссер. Диплом ему вручили только в январе 2009 года.

В 2001 году Федор снялся в фильме "Даун хаус": уже тогда он был без волос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годом раньше Федор впервые попробовал себя в качестве клипмейкера – он снял клип на песню Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс» «До свиданья, мама». А в 1991 – клип для Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», который «выстрелил» и сделал его суперпопулярным. Потом он снимал клипы для Кристины Орбакайте, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова, Анжелики Варум и многих других звезд шоу-бизнеса.

К слову, в том же 1991 году у Федора родился первенец – сын Сергей. Со своей первой женой, моделью Светланой режиссер познакомился еще в 86-м году в гостях у общих знакомых. Светлана дождалась Федора из армии, они поженились и прожили вместе 25 лет. У супругов двое детей – кроме сына Сергея у них родилась дочь Варвара. Девочка появилась на свет с особенностями здоровья и почти все время живет за границей, получая образование и уход в специализированном центре.

С женой Светланой Федор Бондарчук прожил вместе 25 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана и Федор расстались в 2016 году. По словам модели, в их разводе никто не виноват – просто они поняли, что им лучше жить отдельно, чем вместе. В сентябре 2019 года режиссер сыграл свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой. А Светлана в этом году вышла замуж за владельца дизайнерского бюро Сергея Харченко.