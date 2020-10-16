Брюс Спрингстин намерен покинуть США, если победит Трамп

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин уедет в Австралию, если победит Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин настроен решительно: он заявил, что если на президентских выборах победит Дональд Трамп, то первым же рейсом улетит на ПМЖ в Австралию.

- Уверен, что Трамп проиграет Джо Байдену, - говорит Спрингстин. – Но, если вдруг нет, то увидимся в самолете.

До ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией, рокер, у которого голландские и итальянские корни, часто бывал в Австралии. У него там много друзей, с которыми он путешествовал по стране на мотоциклах, общается он с ними и сейчас.

- С Австралией у меня связаны только хорошие воспоминания, - рассказывает рок-музыкант. – В эту страну всегда приятно возвращаться, мне нравится ее климат, природа, там можно было жить. Так что, подумаю о переезде.

Спрингстин часто критикует Дональда Трампа и республиканцев за то, что они, по его мнению, изменили ход истории. Он не поддерживает ни политические, ни социальные взгляды нынешнего американского лидера. Но в тоже время признается, что политике предпочитает творчество.

Сейчас музыкант готовится к выпуску своего нового альбома, в который вошли песни, подаренные ему одним малоизвестным музыкантом с Бродвея.

- На выборы пойду обязательно, но сейчас занят исключительно песнями, - рассказывает Спрингстин. – Никогда не знаешь, сможешь ли ты писать их в будущем. Поэтому пока пишется – пишу.