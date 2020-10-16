Украинский генерал пообещал России «поток гробов»: зачем заместитель секретаря Совбеза незалежной начал угрожать Москве

Генерал ВСУ Сергей Кривонос. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

50-летний генерал ВСУ, который едва не стал кандидатом в президенты Украины на выборах-2019, рожденный под Полтавой и вскормленный спецназом Сергей Кривонос заявил, что противостояние между Киевом и Москвой будет чревато для восточного соседа «потоком гробов». Признавая превосходство России в военно-техническом плане, заместитель секретаря СНБО при том заявляет, что украинская армия получила «прекрасный боевой опыт за 6,5 лет войны и у нас служат мотивированные военнослужащие».

Кривоноса на берегах Днепра считают героем обороны Краматорска, орденоносцем и вообще символом украинкой военной славы. А заявление свое он сделал накануне всеукраинкого опроса по главным жизненно важным проблемам страны, который затеял президент Зеленский. Связаны ли эти события?

«КП» обратилась за комментарием к главе Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому.

- Что это вдруг генерал Кривонос заговорил о «потоке гробов» для России — вряд ли это только фантомные боли битого вояки?

- О военном противостоянии Москвы и Киева замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Кривонос сам бы и не заикнулся - если бы ему не поступил сигнал из офиса президента Зеленского, который сейчас пытается отодвинуть Минские соглашения и активно продвинуть Будапештский меморандум — в отношении проблемы юго-востока Украины, в частности.

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть вспышка патриотизма Кривоноса прямо связана с проведением референдума на Украине?

- За вопросами референдума, которые продвигает Зеленский, стоит одно: Киев желает любыми способами заручиться даже призрачно-легитимной поддержкой всего населения страны. Чтобы иметь основание обратиться к США и Великобритании: помогите нам вернуть Крым и Донбасс!

- Разве эти люди во власти в Киеве не понимают, что никаких реальных действий со стороны Запада им в помощь не будет?

- Они понимают, что никто из англосаксов не станет воевать за интересы националистов львовских или ивано-франковских. Но при том на Киев сейчас, например, давят из Лондона. И встреча президента Зеленского с главою Ми-5 в Лондоне это показала. Не помню таких прецедентов: чтобы глава европейского государства встречался с главою британской спецслужбы — и об этом открыто сообщалось.

- Что это значит?

- Нельзя исключать, что главу Украины шантажируют. Ему могли прямо сказать: у нас есть информация, которая вас угробит. И потому вы должны создать условия, чтобы организовать базу ВМФ Британии, ну… например в Николаеве. А американцы - расширить уже существующую базу, скажем, в районе Очакова. Так они держат Зеленского за кадык. А он хочет заручиться мнением сограждан. Которые должны высказаться в таком духе: пусть нам вернут Донбасс и Крым за счет Будапештского меморандума.

- Но иностранные базы запрещает украинская конституция, разве нет?

- Да, ни о каких базах англичан или американцев, конечно, никто речь вести не будет - в Конституции Украины есть запрет на размещение иностранных военных баз на ее территории. Неважно, авиационных или морских.

- Зачем тогда бряцает словесным оружием генерал Кривонос?

- Те, кто сейчас так громко поддакивают, и говорят о противостоянии с Россией и «гробах для нее» — они чуть преждевременно раскрывают карты, которые, может, должны были быть скрыты до поры. И происходит это, конечно, из-за не самого большого ума. Такие люди, похоже, уже внутренне созрели к ситуации, когда Украина окажется готовой стать территорией противостояния Запада и России.

Они считают, что могут выиграть в этом. Вот только не учитывают, что сам Запад не готов участвовать лично —а только украинскими руками.