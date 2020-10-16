Умер муж скандальной блогерши Софии Стужук, рожавшей в прямом эфире в бассейне

София Стужук с мужем и детьми Фото: Instagram.com

Муж скандальной блогерши Софии Стужук скончался, не приходя в сознание. Об этом многодетная мать сообщила в блоге.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала 25-летняя София Стужук под фото. В кадре родители обнимают троих детей на фоне живописного побережья.

Мужчина болел коронавирусом. Ночью его состояние стало резко ухудшаться. Он впал в кому. "Дима уже больше суток без сознания. Никто на это пока не может повлиять. Все, что я могу делать для того, чтобы отец моих детей жил, я делаю. Это все правда очень тяжело", - сообщала София.

Пользователи Сети шокированы неожиданной новостью. Ведь многие верили, что Дмитрий, который всегда вел здоровый образ жизни и не вылезал из качалки, сможет легко справиться с Covid-19.

Стужук почувствовал недомогание еще во время отдыха в Турции. Поначалу ничего не предвещало беды: никакой температуры, только редкий кашель. Вернувшись на родину, Дмитрий сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. "Плохо мне стало на второи день на отдыхе в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. На следующии день начал появляться кашель, но температуры не было. Явных симптомов болезни - тоже, поэтому я подумал, что это могут быть последствия занятий спортом, смены климата и питания, ну и плюс сон под кондиционером. После возвращения из Турции сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случаи решил пройти тест на коронавирус. Он оказался положительным", - рассказывал 35-летний мужчина.

Врачи рекомендовали ему госпитализацию, однако он решил остаться дома. "Вообще, я понял, что сам по себе этот вирус ужасный, и это не обычная пневмония! Хочу, чтобы скептики не думали, что это какая-то выдумка. У всех вирус проходит в разной форме: у кого-то в легкой форме без симптомов, у кого-то тяжелее. Никогда не знаешь, как может случиться", - так описывал Дмитрий свое состояние.

Стужук попросила своих подписчиков поддержать ее в этот трудный период и не обвинять в хайпе на трагедии. Теперь София осталась одна с тремя детьми на руках."Коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось", - резюмировала вдова.

Отметим, София Стужу прославилась скандальными родами в прямом эфире. Все ее трое детей появились на свет в домашнем бассейне. На своем примере многодетная мама хотела показать, что это не больно и не страшно. Ей помогал муж. Периодически он делал возлюбленной массаж.