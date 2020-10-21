Миллиард под елку: Россияне голосуют за главный приз новогоднего розыгрыша «Русского лото»

Фото: "Столото"

Новогодний розыгрыш «Русского лото» давно стал самым ожидаемым тиражом года. Участники любят его за праздничную атмосферу, яркое незабываемое шоу и, конечно, за призы. И в этом году крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» предлагает участникам самим выбрать, как будет распределен главный приз. Голосование уже открыто!

ГОЛОСУЕМ ЗА СУДЬБУ МИЛЛИАРДА

В первый день 2021 года нас ждет поистине захватывающее зрелище: шутка ли — разыгрывается более 2 000 000 000 рублей. В каждом билете — подарок для участника. Главный приз — миллиард рублей. Однако не торопитесь считать в уме, куда можно потратить такие деньги: впервые в истории государственных лотерей участники, то есть мы с вами, сами примут решение, как будет распределена эта колоссальная сумма между победителями. Заинтригованы? Все просто.

На сайте выберимиллиард.рф, а также по телефону контактного центра «Столото» 8 900 555-00-55 можно будет проголосовать за то, как распределится главный приз.

Вариантов несколько:

1 приз — 1 000 000 000 рублей;

10 призов по 100 000 000 рублей;

5 призов по 100 000 000 рублей и 50 призов по 10 000 000 рублей;

1000 призов по 1 000 000 рублей.

Кстати, проголосовать еще можно с помощью самих билетов «Русского лото»: сейчас поступили в продажу билеты с QR-кодом. Если навести на него свой телефон, вы будете направлены на страничку сайта с голосованием. Так что способов проголосовать много.

Спешите! Решить судьбу миллиарда можно с 19 октября по 30 декабря 2020 года включительно. Ну и, конечно же, не забудьте включить 1 января канал НТВ, где в прямом эфире будут объявлены результаты голосования, а также пройдет розыгрыш «Русского лото». Ну а если не успеете на прямой эфир, то с результатами можно ознакомиться на сайтах выберимиллиард.рф и stoloto.ru.

Важно помнить, что по правилам розыгрыша итоги голосования не применяются, если будет разыгран приз в категории «Джекпот». Джекпот — это ситуация, когда на пятнадцатом ходу все пятнадцать чисел одного из двух игровых полей билета (верхнего или нижнего) совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.

ВЫИГРАТЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ

Напомним, что предыдущий новогодний розыгрыш «Русского лото» прошел в прямом эфире 1 января 2020 года. В нем выиграли более 23 миллионов билетов, а общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля. Впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо главного приза в размере миллиарда рублей, в государственную лотерею было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Только в новогоднем розыгрыше появились 99 миллионеров, а оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Это действительно много, ведь по статистике государственных лотерей, еженедельно в стране появляется порядка 20 лотерейных миллионеров.

Самый богатый победитель государственных лотерей объявился сразу после новогодних каникул, 9 января. Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Счастливый билет, купленный в торговом центре Globus в Одинцово, ей подарила дочь на день рождения.

— У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет «Русского лото», так как все остальное у меня есть, — рассказала победительница.

Каким будет главный приз или призы, решит голосование, в котором вы уже сейчас можете принять участие на сайте выберимиллиард.рф. А победителей праздничного розыгрыша «Русского лото» мы узнаем 1 января в прямом эфире телеканала НТВ. Может, это будете вы?

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Их организаторами выступают Минфин России и Минспорт России. Лотереи проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы в целях финансовой поддержки мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на конец III квартала 2020 г. составляет более 14 млрд руб.