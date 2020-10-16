Денис Проценко рассказал о критериях экстренной госпитализации при коронавирусе

Главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Коронавирусная инфекция поражает легкие и степень поражения можно определить при проведении компьютерной томографии (КТ). Часто люди переболевшие Covid-19 бессимптомно или в легкой форме после выздоровления делают КТ и обнаруживают, что их легкие поражены на 15-20 процентов. Это приводит пациентов в шок, они начинают думать, что их неправильно лечили, надо было добиваться направления на КТ и перевода в стационар. О том, каким должен быть порог заражения легких, чтобы человека забрали в больницу, главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в эфире шоу “Дайте сказать!”.

- Вот эта градация - КТ1, КТ-2, КТ-3 и так далее (соответственно легкая, умеренная и средне-тяжелая стадия поражения легких - Ред.) сама по себе нам ничего не дает, - объяснил Денис Проценко. - Что такое 15 процентов поражения легких, если нет ни температуры, ни кашля, ни одышки? Это ни о чем! КТ нужно делать больным с соответствующей симптоматикой. Я уверен, что другие простудные заболеванию тоже приводят к изменению морфологической картинки на КТ. Просто раньше во время гриппа мы этого не делали. Пациенты пили чай с лимон, принимали какие-то жаропонижающие, отлеживались в зависимости от состояния и затем выходили на работу. Предполагаю, если бы мы пациентам год или два назад делали такие массированные КТ-исследования мы видели бы те же самые 5-7 или 15 процентов поражения легких.

По словам Дениса Проценко существуют четкие критерии госпитализации, которые знают врачи поликлиники и “скорой”:

- температура выше 38, которая не сбивается жаропонижающим препаратам в течении 48 часов

- частота дыхания больше 25-26 вдохов в минуту

- снижение сатурации - это показатель насыщения крови кислородом. Если показатель снижается ниже 92 процентов - это тревожный признак (Для измерения уровня сатурации можно приобрести соответствующий прибор, кроме того, такой функцией обладают некоторые модели фитнес-браслетов и “умных” часов - Ред.)

Если у вас присутствуют три этих признака - это повод для обращения за экстренной помощью. В противном случае при наличии других симптомов правильнее позвонить и проконсультироваться в местной поликлинике.

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