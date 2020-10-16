«Я кушал!»: Жириновский рассказал, как он исчез во время совещания с Путиным

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время встречи Владимира Путина с лидерами думских фракций по видео-связи с экрана испарился глава ЛДПР. В эфире Радио «КП» Владимир Жириновский признался, куда он пропал во время встречи с президентом.

- Ничего не случилось, - сказал он. - Встреча была назначена на 11.30. Я раньше всех сел, в 11.15. Зюганова еще не было, Неверова и Миронова. Сижу час, сижу два. Проголодался. Я попросил помощника: «Разогрей мне перекусить». И как раз последнюю ложку несу ко рту, и Путин вошел в кабинет. А перед ним большой монитор, четыре ячейки, и видно, что моя ячейка пустая. Он это увидел, сказал: «А где Владимир Вольфович?» Я уже сел. И как раз в это время я его увидел, он меня увидел. То есть обычная техническая неувязка с моей стороны. Но я же обедаю всегда в одно и то же время, я жестко соблюдаю порядок – в 8 утра, в 11, в 2, в 6, чтобы был прием пищи в одно и то же время. А это впервые у нас видеосвязь.

Политик отметил, что обычно руководителей фракций приглашают в Кремль.

- Там до встречи перекусить можно, а здесь я обед с собой ношу, в столовой не ем (везде гадость, в ресторанах гадость – воду берут из водопровода, хлорированную и т.д.). Поэтому я решил просто перекусить. Потому что я же ждал дольше всех, два часа ждал. Потому что встреча началась где-то в начале второго. Я сидел в кресле своем, не вставал. Я честно выдержал мое нахождение в кабинете и перед монитором, чтобы помощники президента сказали: все 4 лидера фракций сидят и ждут начала встречи. Я решил на 5 минут завернуть за стол. У меня кресло на колесиках, я завернул, чтобы я не был на экране в его кабинете. Думал, что нам объявят, что через 3 минуты начинается встреча. Никто ничего не объявил. Поэтому, когда я услышал, что, видимо, вот-вот встреча начнется, я снова сюда завернул, чтобы в монитор смотреть, и президент меня увидел. Так что здесь все в полном порядке, - сказал Жириновский.

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