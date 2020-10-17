"Я не был готов к семейной жизни. Погряз в соблазнах": Гоша Куценко высказался о разрыве с Марией Порошиной

Недавно Гоша Куценко сыграл в спектакле МХАТ им.Горького «Сцены из супружеской жизни». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Недавно Гоша Куценко сыграл в спектакле МХАТ им.Горького «Сцены из супружеской жизни». Его партнерша в этой постановке – актриса Юлия Высоцкая. Режиссер - Андрей Кончаловский. О том, как Гоша «попал в руки» к известному режиссеру, и что он считает самым важным в супружеской жизни, актер рассказал kp.ru после спектакля.

- Первая моя большая работа в кино случилась благодаря Кончаловскому. Не Андрею Сергеевичу, а его сыну Егору. Я снялся у него в боевике «Антикиллер», - говорит Куценко. – Мы с Егором - близкие друзья. Так что с этой знаменитой творческой семьей меня связывает многое. Андрей Сергеевич еще лет десять назад, когда приступил к работе над триптихом по пьесам Чехова в театре им.Моссовета, в котором я служу, приглашал меня в один из своих спектаклей. Но тогда у меня были съемки. Я не смог. Год назад мы с ним снова встретились в театре. И я попросил его, что, если вдруг понадобится актерский состав в его постановках, вспомнить обо мне. В начале этой весны Андрей Сергеевич мне позвонил: я был нужен в его спектакле «Сцены из супружеской жизни» по сценарию Ингмара Бергмана.

- Вам не пришлось объясняться с Александром Домогаровым, который до вас играл в этом спектакле?

- Я не стал выяснять причины, почему Саша ушел из спектакля. Это было бы некорректно по отношению ко всем. Меня пригласил Андрей Сергеевич. Я просто дал свое согласие.

Но началась эпидемия. И все повисло в воздухе. Из-за карантина мы репетировали дистанционно. Летом почитывал текст. С одной стороны, вроде бы текст простой, бытовой, но, огромное количество событий, поворотов, нюансов и «дриблинга» в диалогах создают именно ту игру, распаковывающую историю Бергмана в адаптации Кончаловского.

- О чем эта история?

- Наши с Юлей (Юлией Высоцкой – Ред.) герои – семейная пара Иван и Марина, которые любят друг друга, но не уживаются. Типичный семейный трагикомический парадокс. Кстати, первый зритель, который поблагодарил нас за спектакль, именно за выбор жанра, был Евгений Петросян. Он зашел за кулисы и сказал, что трагикомедия - его любимый жанр! Чем рельефней, чем противоречивей существование героев на сцене, тем интересней «Сцены из супружеской жизни». Может пошутил!

И это история о том, что в жизни надо быть готовым к любым переменам, которые не всегда зависят от вас. Хотя бы иметь их в виду. Знать, что череда неких обстоятельств может круто изменить судьбу. Мы строим планы, гонимся за стабильностью, и вдруг происходят какие-то вещи, которые рушат наши планы. Кажется, что жизнь ты держишь за узду, за «руку на пульсе», что все под контролем, но… Вдруг внезапный поворот и ты уже существуешь совсем иначе. Мой Иван и героиня Юли Высоцкой Марина – семейная пара, у которых нет детей. Если бы у них был ребенок, возможно их жизнь бы сложилась по-другому...

Гоша Куценко с дочерью Полиной Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вы считаете, что ребенок цементирует отношения?

- Я могу судить только по своему жизненному опыту. Конечно, ребенок чаще всего удерживает семью. Но и проверяет отношения своих родителей. К великому сожалению, моя старшая дочка Полина не смогла удержать нас с Машей Порошиной. Это была середина 90-ых. Я не был готов к семейной жизни, как и мой герой в этой пьесе. Погряз в соблазнах. Выражаясь фигурально, молодые люди тогда сели в гоночные машины, не умея их водить. В результате, столько было разбитых судеб!

- У вас нет иллюзий и ностальгии по тому времени? В «Сценах из супружеской жизни» речь идет о 90-ых…

- В финале мой герой в монологе делится своими размышлениями. Очень точными и интересными, на мой взгляд. Мы сегодня лишены многого, что у нас было тогда. Например, у нас было время на книги, на общение с друзьями лицом к лицу. Понимаете? Не через экран! А – заходи, я дома жду тебя! И в этом смысле мы были более свободными, нам принадлежало наше время. Я приходил домой и внутри меня не тикали часы, подгоняющие снова куда-то бежать. Сегодня мы живем на максимальных скоростях, к сожалению. Почти не наслаждаемся жизнью. Ее первозданностью.

Я очень благодарен карантину за то, что он позволил остановиться и немного стать созерцателем. Я наконец сроднился со своими младшими дочерьми. Одной – уже шесть лет, а другой – три года. Мы надолго оказались вместе. И за это время попали в поток взаимной любви, который раньше не ощущался. Семья живет за городом. Я все время мотаюсь: то на съемки, то в театр, то на концертики свои. Не видимся почти. Девочки спрашиваю меня: куда ты? Все же хорошо! Я понимаю их логику: было бы неинтересно, скучно, тогда вали давай! Логика. И объясняю: папа - добытчик еды и игрушек. Пока! Ну тогда обнимашки.

Мария Порошина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Где вы сейчас снимаетесь?

- Скоро выходит 8-серийный фильм «Инсомния» (бессонница) режиссера Ольги Френкель. Я играю психотерапевта-гипнолога. Зрители привыкли видеть меня в комедиях и в боевиках. В данном случае – это мистическая драма. Снимаюсь в новом сезоне сериала «Скорая помощь» на канале НТВ. График съемок плотный, мечтаю о выходных.

У нас с Ренатом Давлетьяровым появилась идея снять продолжение «морковки» (комедия «Любовь-морковь» - Ред). Придумали, что нашими следующими с Кристиной (Орбакайте – Ред.) героями будут роботы. Ренату идея понравилась, он уже написал сценарий. Летом начнем снимать. У нас с Кристинкой шикарные роли. Сыграть робота – мечта любого артиста. В любой человеческой роли ты немножко играешь себя. А робот – это наконец не ты! Как ни крути! Хотя покрутиться придётся. Пластика. Характеры. Смешно. Уверен, поддержим марку самого любимой семейной комедии. Кроме того, 15 октября вышла в прокат картина «Парадоксы». Это альманах, состоящий из нескольких смешных историй. Я - режиссер одного из сюжетов и продюсер проекта. По-моему, актуальное название в наше невероятно парадоксальное время! Как откроешь Интернет, как включишь новости, как заглянешь себе в душу - такое кино наблюдается... Но у нас комедия! Разница разительная.