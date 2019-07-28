2019-07-28T14:13:54+03:00
Звезды

"Возможно соединение семьи": Мария Порошина трогательно обратилась к бывшему мужу

В ответ он поклялся актрисе в преданности
Ольга ЛИБГАРДТ
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Гоша Куценко и Мария Порошина, хоть и давно в разводе, но остались друзьями.Гоша Куценко и Мария Порошина, хоть и давно в разводе, но остались друзьями.
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Мария Порошина - многодетная мама. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей. Однако после развода артисты практически не общаются. А вот взаимоотношения с первым мужем Гошей Куценко, от которого Порошина родила первенца, у нее прекрасные. Несмотря на то, что семейная жизни пары перестала существовать 22 года назад, они продолжают быть близкими людьми.

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина.Фото: Евгения ГУСЕВА

"Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек", - публично обратилась к бывшему мужу Мария Порошина.

Гоша Куценко в ответ поклялся своей бывшей жене в преданности: "Машуля, я твой раб!".

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Спасибо, что поддерживаешь столько лет...
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Поклонники после этих заявлений отметили, как мило и трогательно бывшие супруги общаются друг с другом. Они мечтают о воссоединении Порошиной и Куценко.

"Самая лучшая пара.... Очень хочется, чтобы Вы были вместе", "Это просто подарок судьбы, что бывший муж становится лучшим другом", "Машенька, вам повезло", "Возможно соединение семьи", " Такие отношения достойны уважения!", "Как здорово, что люди после развода могут оставаться людьми, друзьями!", "Глубокий, благородный мужчина и друг!", "Машенька, да Гоша до сих пор любит тебя!", "Видела передачу "Секрет на миллион", он рассказывал, как Вы расстались, с такой болью и таким сожалением", "По-моему, до сих пор у Георгия нежные чувства покаяния... Любовь...", "Редко встретишь такие теплые отношения между бывшими супругами", - пишут интернет-пользователи.

С бывшим мужем Ильей Древновым у Марии Порошиной сложные отношения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С бывшим мужем Ильей Древновым у Марии Порошиной сложные отношения.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Порошина растит пятерых детей. В прошлом году, когда речь зашла о том, что актриса будет воспитывать своего долгожданного сына без мужа, Гоша выдвинул свою кандидатуру на роль отца малыша. "Хочешь я буду отцом твоего ребеночка? Опыт у нас есть! И он - прекрасен!", - предложил Гоша. Порошина и Куценко вместе воспитали дочку Полину. Ей сейчас 23 года. В следующем браке с Ильей Древновым у Марии родились еще три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Прошлым летом актриса ушла от мужа и вскоре родила пятого ребенка. Она назвала сына Андреем. Имя его отца актриса до сих скрывает.

Дочери Марии Порошиной от брака с Ильей Древновым. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дочери Марии Порошиной от брака с Ильей Древновым.Фото: Евгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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