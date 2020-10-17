«Это преступление!»: сын Никаса Сафронова осудил заразившуюся коронавирусом Кристину Асмус

Лука Затравкин в шоке: статистика бьет антирекорды, а знаменитости целуются на вечеринках, забыв про маски Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вторая волна пандемии бьет жёстче первой: на днях врачи зафиксировали абсолютный рекорд заболевших COVID-19 за всю историю болезни в России: 15 150 заражённых, и эта цифра продолжает расти. В «коронной» статистике немало и знаменитостей: за последние дни с коронавирусом слегли Кристина Асмус, Юрий Башмет, Анна Семенович и другие звезды. При этом на многочисленных фото с кинопремьер, светских премий и вечеринок большинство артистов по-прежнему позируют без маски, обнимаются и целуются при встрече, забыв про меры безопасности. Не отказываются звезды и от шумных праздников с десятками гостей: на этой неделе шоу-бизнес пел и плясал на дне рождении певицы Жасмин, ещё раньше - на юбилее Надежды Бабкиной. Народная артистка рискнула отметить 70-летие повторно, и это несмотря на то, что после первой вечеринки в марте несколько недель боролась за жизнь, заразившись проклятой «короной».

Такое поведение светских персонажей раздражает не только пользователей соцсетей, но и более ответственных коллег по цеху.

- Как ни посмотришь светскую хронику, каждый первый - без маски, - возмутился в разговоре с kp.ru пианист Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова. - Кто дал звёздам право пренебрегать ограничениями, которые действуют для всех остальных? Что за социальное доминирование? Это очень опасный тренд: глядя на знаменитостей в Инстаграмах, миллионы их подписчиков начинают вести себя также, позабыв о мерах безопасности - не носят маски, не пользуются санитайзерами. Но народ - не звезды: едва заболев, те сразу звонят министрам, чтобы их определили в лучшую клинику, организовали лучших медиков, выделили особую палату. Тратят на это огромные деньги, которых у простых людей нет и не будет. И если в больницу попадает условная Бабкина, главврач знает: случись что, его репутация пострадает сильнее, чем от сотен рядовых пациентов.

Отдельно сын художника остановился на примере Кристины Асмус, которая слегла с коронавирусом после многочисленных светских раутов:

- Она же везде ходила без маски - это настоящее преступление! Видимо, чувствовала себя неуязвимой, но жизнь доказала обратное. Надеюсь, когда Кристина выздоровеет, она поймёт, как глубоко заблуждалась и станет более серьезно подходить к вопросам собственной безопасности. А пока пожелаем ей здоровья.

К слову, сам Затравкин выходит на улицу только в «противогазе» - профессиональном респираторе с максимальной защитой от вирусов. Из-за лишнего веса музыкант в особой группе риска: по статистике, смертность от коронавируса среди полных людей в 9 (!) раз выше, чем у пациентов с нормальным телосложением.

- При этом я постоянно сталкиваюсь с тем, что окружающие смеются над моим противогазом, - посетовал Затравкин. - Хотя что здесь такого? COVID ведь очень коварная болезнь! Весной от неё умер наш друг, сатирик Анатолий Трушкин. Его вдова Наталья до сих пор шлёт мне народные рецепты для укрепления иммунитета. Сейчас в Белгороде заболела мама моего крестного, у неё 50% поражения легких, но в больницу ее не кладут. Подключил уже все свои связи, но в регионах все плохо, гораздо сложнее, чем в Москве. Нет КТ, не хватает коек... Поэтому мой отец ещё в первую волну сделал все, что мог: купил аппарат ИВЛ для детской больницы, выпустил маски, раздал их друзьям. А толку - знаменитости их по-прежнему не носят, забывают, передаривают кому-то...

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