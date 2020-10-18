Версия: Пушкин не погиб на дуэли, а умер от туберкулеза

В список погибших от туберкулеза знаменитостей попал Александр Сергеевич Пушкин

Ежедневная газета «Илталехти» (в переводе на русский «Вечерняя газета») опубликовала сенсационный факт: весьма вероятно (ах, уж это знаменитое английское «хайли лайкли»), что Александр Пушкин умер от туберкулёза.

Автор этой версии, опубликованной вчера в финской «Вечёрка», - журналистка Хелья Салонен. Она рассуждает о масштабе пандемии коронавируса, перечисляя имена знаменитостей, скончавшихся в прежние годы и даже столетия от туберкулеза. Видимо, логика такая: чахотка, ковид – все едино. Все это разновидности легочной чумы. И ладно бы только эти псевдомедицинские измышления.

В список погибших от туберкулеза знаменитостей попал Александр Сергеевич Пушкин. С ним рядом - фамилия Чехова. Действительно, долгое время считалось, что Антон Павлович умер от туберкулёза, пока два года назад английские ученые не пришли к выводу, что причиной смерти автора «Чайки» и «Трех сестер» все-таки стал тромб, закупорка сосудов и, как следствие, - кровоизлияние в мозг. Но Пушкин?!

Ошибку в статье финской журналистки заметили читатели газеты и указали на нее в своих комментариях, мол, широко известно, что великий русский поэт Александр Пушкин умер от смертельного ранения в живот. «Разве не пуля, выпущенная на дуэли Дантесом в январе 1837 года, стала причиной смерти?» — удивлялись читатели страны Суоми. В ответе на эти комментарии журналистка Хелья Салонен сразила всех несгибаемой женской логикой: «Версий гибели знаменитостей может быть много. Вот почему я позволила себе альтернативное высказывание».

Ну а российские читатели написали свое: если сама статья воспринимается, как досадная ошибка, незнание материала и отсутствие работы с источниками информации, то ответ финской журналистки на замечание по поводу фактической ошибки говорит «об умственной деградации». Человек признаётся, что в своём исследовании использует какую-то ненаучную фантастику. «Ход мысли в её "чудесном" ответе, сила аргументации очень сходны с тем, что нам вменяют по поводу Навального, - пишут российские пользователи Сети. - Во времена Пушкина туберкулёз был распространён, Пушкин мог от него умереть, значит от него и умер. Россия придумала отравляющее вещество "новичок". Теперь скажем хором, что нашли в Навальном "новичок", поэтому Россия и виновата».