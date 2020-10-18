Прокуратура Москвы организовала проверку после падения двух детей на эскалаторе ТЦ

В общем проверят всех - и сам торговый центр, и родителей, которых не было рядом

В одном из торговых центров на юге Москвы накануне случилось ЧП. Двое детей кубарем скатились по ступеням эскалатора, причем один из них сидел в детской коляске. Эту сцену интернет-пользователи увидели утром 18 октября в социальных сетях. Видео, вероятно, слил в Сеть один из сотрудников торгового центра.

Зрелище, как говорят, не для слабонервных. Девочка лет семи пытается спуститься на нижний этаж, но, держась за ручку коляски, невольно делает стремительный кувырок и оказывается внизу. Еще один ребенок (третий) не пострадал, оставшись наверху и не ступив на едущее полотно.

После того, как видео разлетелось по пабликам и телеграм-каналам (а также после публикаций в СМИ), с официальным комментарием выступила столичная прокуратура, которая в связи с инцидентом начала проверку.

- Все произошло в субботу 17 октября, - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - Несовершеннолетняя девочка без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской (в ней находился еще один ребенок). В результате дети упали вниз по ступеням эскалатора. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

В общем проверят всех - и сам торговый центр, и родителей, которых не было рядом.

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