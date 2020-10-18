Билеты в Большой и Малый театр, как и в оба МХАТа будут продавать по-старинке

Еще сегодня, 18 октября, все театральные кассы продают билеты в обычном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 19 октября продажа билетов в музеи и театры Москвы (а также во все организации, подведомственные Департаменту культуры столицы) будет переведена исключительно в электронный вид. По-прежнему будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50 процентов и так называемая «шахматная рассадка» (ее теперь называют динамической). Обязательный масочный режим, который зрители должны соблюдать не только на входе, но и во время представления.

Все это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С понедельника на mos.ru начнет работать новый сервис по продаже электронных билетов на все культурные площадки города. Многие столичные музеи, театры и концертные залы уже предоставляют посетителям возможность купить билеты онлайн. Такой сервис позволит оперативно перейти на электронную продажу билетов.

Как сказано на официальном сайте мэра, полторы сотни площадок появятся в цифровой афише Москвы. Главным образом это будут учреждения, расположенные не в центре, а во всех районах города, в том числе самых удаленных.

Мы позвонили в несколько московских театров, чтобы узнать, насколько они готовы к новому режиму работы.

Еще сегодня, 18 октября, все театральные кассы продают билеты в обычном режиме. С завтрашнего дня они будут работать только на возврат билетов. Продажа будет временно приостановлена. Но не везде. А только в театрах, подведомственных Департаменту культуры.

Кассы федеральных театров (они подчиняются Министерству культуры РФ) будут работать, как и всегда: ежедневно до 19.30- 20.00. Это Большой и Малый театры, Российский молодежный, оба МХАТа, Театр им.Вахтангова, Театр Наций, Сатирикон, СТИ…

- Все, что касается онлайн-продаж, это относится к театрам московского подчинения, а мы – «федералы», - гордо сказали нам в кассе МХТ им.Чехова. - У нас свои правила. Поэтому и завтра можно будет купить билеты в кассах за деньги, и на нашем сайте, и через партнеров – как хотите.