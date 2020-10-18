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Министр просвещения рассказал, как пройдет ЕГЭ-2021 в условиях пандемии

А также скажется ли распространение COVID-19 на результатах выпускных экзаменов
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
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О переносе сроков сейчас речи не идет

О переносе сроков сейчас речи не идет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги Единого государственного экзамена, который сдавали школьники этим летом, показали, что коронавирусный форс-мажор, не сказался на качестве знаний - баллы оказались на уровне прошлогодних. Хотя в конце учебного года выпускникам пришлось погрузиться в непривычные условия дистанционного обучения. Как пройдет ЕГЭ-2021? Рассматривают ли организаторы возможность сценария этого года, когда сроки экзаменов переносились?

- Такой сценарий не обсуждается, - заявил в интервью агентству ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. - О переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором прорабатывает специальные площадки в интернете, где будут размещены материалы по всем предметам для всех параллелей с 6-го по 11-й класс для самодиагностики.

Эти материалы будут находиться в публичном доступе. Их могут использовать и ученики, и родители, и педагоги. Самотестирование необходимо, чтобы определить к проблемные места и пробелы в знаниях и своевременно их устранить.

ОбразованиеОбразование: Абитуриент

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