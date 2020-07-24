Баллы ЕГЭ по истории и русскому языку выросли после дистанционки

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и истории. И, судя по всему, учеба на удаленке не помешала выпускникам сдать эти экзамены.

Так, по истории средний балл в этом году составил 56,4 – это почти на 1,5 балла больше, чем в прошлом году. Стало больше и высокобалльников: доля тех, кто набрал от 81 до 100 баллов, выросла в этом году на 4,5 процента. В целом, на 100 баллов ЕГЭ по истории в этом году сдали 614 человек. А вот число провалившихся на экзамене сократилось до 7,5 процентов.

Русский язык в этом году сдавало почти 614 тысяч человек, и средний балл составил 71,6. Число высокобалльников по этому предмету тоже выросло, а доля провалившихся сократилась до 1,14 процентов.

- ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а, наоборот, улучшились, - прокомментировал показатели ВРИО Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы видим ежегодный рост уровня сдачи ЕГЭ по русскому языку. Также в этом году сохранилась тенденция улучшения результатов ЕГЭ по истории, что свидетельствует о положительном влиянии изучения этого предмета в школах на основе историко-культурного стандарта. В целом, результаты экзаменов говорят о стабильности ЕГЭ, мы не наблюдаем аномальных всплесков или падения баллов.

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