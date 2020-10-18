«Продаю дачу – ведь на пенсию детей не прокормишь!»: Из-за пандемии актер Владимир Стержаков потерял работу

Тур по Европе и России со спектаклями у Владимира Стержакова отменился. Сейчас артист живет на одну пенсию. Фото — Анна Ломанова

На этой неделе мы побывали в гостях у актера Владимира Стержакова. На его уютной даче в Подмосковье, которую артист выставил на днях на продажу. Решение это Владимиру Александровичу далось непросто. Из-за пандемии у артиста сорвался гастрольный тур по Европе и России, многочисленные антрепризные спектакли, в которых занят Стержаков отменены. Намечалось много новых проектов. «А сейчас какие проекты, когда никто ничего сказать не может? Постоянно созваниваемся с коллегами – ситуация непредсказуемая», - говорит kp.ru актер.

61-летний Владимир Стержаков снялся в двух сотнях картин, среди которых — сериалы «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Маргоша», «Дикий», «Молодежка», «Елки», «Отель Элион». С весны Стержаков остался без работы, а у него один сын - студент, второй – школьник. Поэтому продажа дачи – мера вынужденная, семья пытается свыкнуться с мыслью, что из столичной квартиры больше не смогут уехать на дачу. А в деревне Матвейково хорошо – рядом Истринское водохранилище, пруды, родники, куда за водой едут со всей округи. В деревянном двухэтажном доме площадью 110 кв м пахнет деревом.

- Как вы решились расстаться с этим домом?

- Надо на что-то жить. В пандемию решили, что спектакли и концерты – основное зло. Не вокзалы, не рестораны. Поэтому работы никакой нет и не предвидится. Сколько все это будет продолжаться не известно. Мы созваниваемся, с коллегами – все находимся в одной «дыре». Если у молодежи больше оптимизма, то у нас остается непонимание и извечный вопрос «что делать». Опыт взрослых людей сейчас не очень нужен.

Двухэтажный деревянный дом актер Владимир Стержаков выставил на продажу.​​​​​​​ Фото — Анна Ломанова

- То есть вы сейчас совсем ничего не получаете?

- Только пенсию. Моя официальная пенсия ветерана труда – 17 тысяч рублей. Я бы хотел, чтобы тем, кто назначает такие пенсии – дали на них прожить. В аптеку сходить, в магазин, жену обеспечить. У меня ведь один ребенок студент – нужно оплачивать его учебу, второй заканчивает 11-й класс. Работать не дают, помощи никакой, не ясно, когда возобновится работа. Приходится избавляться от дачи. Как это артисту и квартиру, и дачу еще иметь? Излишек. Мне это не по карману. Мне надо думать о семье. Как прокормить, дать хорошее образование сыновьям.

- Тяжело далось решение?

- С большой горечью расстаюсь с дачей. Приобрел ее, когда сыновья были маленькие – помню, как гоняли во дворе в футбол, ходили купаться. Здесь у нас раздолье - водохранилище, дачный пруд с хорошей проточной водой. Лес, грибы, родники бьют – до сих пор к ним приезжают за водой, так как они считаются святыми источниками. Орлы летают, зайцы живут. Ближайшая дорога – 3 км. Я построил беседку, стол, что сидеть во главе стола с родными. Тут такая удивительная атмосфера, что любил именно здесь выполнять самые сложные домашние работы, где надо было учить огромное количество текста – готовиться к ролям, к срочным вводам в новые спектакли. Нигде мне так больше не работалось, как на моей даче. Зажигал свечи, в абсолютной тишине занимался. Здесь совершенно другая работоспособность. На все вопросы о даче отвечу по почте sterzhakov33sl@mail.ru. Продам — будем с семьей жить на эти деньги.

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