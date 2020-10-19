История ангарского маньяка для режиссера Богомолова стала войной полов (Никита Ефремов и Юлия Снигирь). Фото: Видеосервис START

Хорошие люди посидят-посидят, да и грохнут кого-нибудь

Маньяк Иван Крутихин служил в милиции Вознесенска капитаном, верил в Бога и часто рисовал его в блокноте, потому что происходил из набожной мультипликаторской семьи. Рисованный бог наставлял Ивана и не давал сойти с кривой дорожки истребления порочных женщин. Женщин в России всегда было больше мужчин, от этого многие становились на путь порока, иначе счастья не видать, что прибавляло Ивану работы и в убое, и в следствии, и в докладах рисованному богу. Из-за женского перевеса город Вознесенск убыли не замечал, и все шло хорошо - как и в городе Ангарске, с которого срисована эта история.

Ксения Собчак сыграла хваткую рейдершу, которая пытается подмять под себя город. Фото: Кадр из фильма

Сыграл Ивана хороший артист Ефремов, сын хорошего артиста Ефремова и внук хорошего артиста Ефремова. В хорошей артистической семье у него было пять единокровных братьев и сестер, потому что папа Ефремов любил женщин и детей - как, впрочем, и дедушка. Недавно папа сел в тюрьму за пьяное ДТП, что у нас в России случается сплошь и рядом.

Режиссер Константин Богомолов происходил из хорошей киноведческой семьи и не мог пройти мимо истории города Ангарска-Вознесенска. Втайне склоняясь к женоцентризму, он наслал на добрый город двух злых девочек, одна из которых служит в Следственном комитете капитаном, а другая отжимает у добрых городов лакомые активы. Девочку-капитана воспитывал злой папа - семейный насильник, а девочку-рейдера - добрый папа, тоже семейный насильник, служивший в милиции Вознесенска капитаном, что у нас в России случается сплошь и рядом.

Фото: Кадр из фильма

Дочь-рейдершу режиссер Богомолов пригласил играть свою супругу Ксению, также происходящую из хорошей семьи. О семье исполнительницы роли девочки-капитана Юлии Снигирь известно мало - вероятно, и к лучшему.

С ходу выдать, кто маньяк, ввести его в группу по собственной поимке и возбуждать в нем взаимные чувства к злой девочке из плохой семьи под песню «Что так сердце, что так сердце растревожено», - это очень сложная схема, требующая филигранной отделки сюжета. Но режиссер Богомолов показал себя знатоком сложных схем еще на фильме «Содержанки», а здесь для пущего интереса пользуется разметафориванием метафоры «скелет в шкафу». В каждом шкафу Вознесенска, как уже всем понятно, спрятано по пять скелетов - некоторые с раздробленными костями и вырванными зубами, ибо остались с веселых времен раздела собственности 90-х. Это совершенно сбивает с толку девочку-капитана, которой плевать на раздел имущества 90-х, но городская власть волнуется, ибо принимала в нем самое активное участие с клещами и дробилками.

Фото: Кадр из фильма

Злая девочка все равно размотает историю до конца. Историю маньяка капитаны Крутихин и Ключевская переформатируют в войну полов, в которой, как всегда, победят девочки. Их у нас в России больше, возьмут числом. Но поскольку каждой счастья хочется, капитаны, прежде чем пырять друг друга ножами и валить из табельного оружия, перейдут границы служебных отношений, а режиссер Богомолов целомудренно проиллюстрирует это рисованной мультипликацией.

Фото: Кадр из фильма

Впрочем, когда рисованный королевич Елисей поцелует в гробу спящую царевну, а после разденет догола и поставит в коленно-локтевую позицию, у многих закрадется подозрение, не относится ли и сам режиссер к славному племени маньяков из хороших семей. Но такое у нас в России встречается сплошь и рядом. О любви ж немало песен сложено? Вот Константин Юрьич вам споет еще одну.

Фото: Кадр из фильма

P.S. И будет она оспаривать у фильма «Чики» звание сериала года. Ибо столь виртуозно увязанная концентрация сюжетных линий, эмоций и интересов заслуживает наивысшей оценки. А кому эти прогнозы кажутся сомнительными - пусть проследит судьбу сериала «Эпидемия». Ее только что купил Netflix и выложил в ротацию в самой востребованной категории.

И с «Хорошим человеком» так будет. Женоцентризм нынче в моде, и отдельные маньяцкие отклонения ему простительны.

Фото: Кадр из фильма

«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

2020 г.

Реж. Константин Богомолов

(Видеосервис Start)