«Меня душил папочка»: В Москве приемных родителей обвиняют в истязании четырехлетней девочки

После выписки из больницы девочку вряд ли вернут приемным родителям Фото: Shutterstock

На теле четырехлетней Алины (имя изменено), которую в минувшую пятницу, 16 октября, на физкультуру переодевали воспитатели детского сада в Бутырском районе Москвы, не было живого места. На спине крохи обнаружили множество царапин и синяков, а на горле красноватый след, напоминающий борозду от удушья. Малышку сразу отвели к штатному психологу, вызвали скорую и полицию.

- Девочка рассказала, что ее душил папочка. Она в деталях описала утренний конфликт. Рассказала, что все произошло из-за нарядов. В то утро в садик она хотела пойти в платье, а отец настаивал на другой одежде. По словам ребенка, мужчина намотал на ее шею колготки и крепко сжал, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Алина призналась: родители наказывали ее так и раньше. Позже версию ребенка подтвердили медики.

- На теле множество застарелых травм. Сейчас проводится комплексное обследование внутренних органов ребенка, - пояснил источник в следствии.

Выходные кроха провела в больнице. Причем мама и папа, которые отлично знали о госпитализации, не приехали ни в садик, ни в больницу. Но что же творилось в этой семье?

Как стало известно «КП», малышку приемные родители взяли из детского дома в мае 2018-го года. Супруги много лет мечтали о детях, но из-за проблем со здоровьем, забеременеть у женщины не получалось. Алина с первой встречи очаровала потенциальных маму и папу. Помимо приятной внешности малышки, их потрясла ее непростая судьба.

- В детский дом девочка попала в январе 2018. Ее пыталась убить биологическая мама. Женщина хотела выбросить малышку из окна квартиры на 7 этаже. В тот день события смогли предотвратить соседи. Они заметили ребенка в отрытом окне: вызвали полицию и, не дожидаясь ее приезда, зашли в квартиру обезумевшей мамаши, - пояснил источник «КП».

Женщину лишили родительских прав и по сей день она находится в психиатрической больнице. О том, что у мамы Алины диагностировали шизофрению, приемные родители Алины отлично знали.

Обоих уже опросили следователи. И во всех бедах они винят ребенка. По их словам, девочка была неуправляемой: закатывала истерики, отказывалась от дневного сна и агрессивно относилась к другим детям.

- Родители пояснили, что оформили ребенка в ясли, когда ей было два с половиной года. Но из дошкольного учреждения девочку пришлось забрать из-за нескольких конфликтов с другими детьми, - пояснил источник «КП».

В новый детский сад малышка начала ходить только в сентябре этого года. Воспитатели и дети на нее не жаловались. И, похоже, эта история вовсе не о дурном характере ребенка. Настоящие проблемы с воспитанием девочки у пары начались после рождения родного малыша.

- Год назад у них появился биологический ребенок. Родители уверяют, что приемная дочка множество раз закатывала истерики из-за ревности к малышу, - добавил источник «КП».

Скорее всего, после появление малыша приемная дочка им просто мешала. Дошло до того, что отец хотел вернуть малышку в детский дом. Но от этого поступка его отговорила жена. Правда, сейчас непонятно, где Алине было бы лучше.

После выписки из больницы девочку вряд ли вернут приемным родителям. Им грозят реальные сроки лишения свободы.

- Возбуждено два уголовных дела по статьям 117 УК РФ «Истязания несовершеннолетнего» и 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Санкции статей предусматривают до семи лет лишения свободы. Правда, пока обвинение ни маме, ни папе не предъявлено. Тем временем, еще одно уголовное дело по статье «Халатность» возбудили против представителей органов опеки. Именно они должны были следить за условиями жизни малышки в приемной семье.

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