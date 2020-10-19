На форуме «Экология» покажут лучшие достижения для охраны окружающей среды

В выставочном пространстве форума свои стенды разместят российские компании, ориентированные на охрану окружающей среды и устойчивое экологическое развитие

22-23 октября XI Международный форум «Экология» приглашает всех желающих посетить выставку лучших современных достижений и готовых инновационных решений в области экологии.

В выставочном пространстве форума свои стенды разместят российские компании, ориентированные на охрану окружающей среды и устойчивое экологическое развитие, разработчики технологий обращения с отходами, предприятия, специализирующиеся в сфере обеспечения экологической и промышленной безопасности.

Один из крупнейших стендов в выставочном пространстве форума презентует автоматизированную информационную систему «Отходы» - первое комплексное цифровое решение в отрасли обращения с отходами. Система обеспечивает сквозную автоматизацию, управление, контроль и эффективность процессов по сбору, сортировке, размещению и хранению отходов.

Машиностроительный завод им. М.И. Калинина представит одно из лучших решений для экологии городского пространства - коммунальную подметально-уборочную машину МК2000, разработанную при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Посетители выставки смогут увидеть визуализацию платформенного решения для оцифровки качества атмосферного воздуха, предоставляющую возможность анализа содержания в атмосферном воздухе типичных для городов загрязнителей в режиме реального времени.

Образцы своей продукции представит крупнейшее российское производственное предприятие по выпуску промышленной крупногабаритной пластиковой тары и упаковки.

Среди других акцентов экспозиции – презентация биологического препарата для очистки сточных вод, образцов оборудования для промышленной вентиляции и очистки воздуха, обеспечивающих экологическую безопасность на вредных производствах, комплекса метеорологического и экологического мониторинга, предназначенного для оперативного контроля зон соприкосновения жилых и промышленных районов.

Посетить выставку можно бесплатно в дни работы форума 22 октября с 9.00 до 18.00 и 23 октября с 9.00 до 16:00 часов по адресу: конгресс-центр КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, лит. А, вход №11).