Какие специалисты в России зарабатывают более 100 тысяч рублей на удаленке

Коронавирус продолжает разгонять россиян по домам. И дистанционная работа набирает все большую значимость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает разгонять россиян по домам. И дистанционная работа набирает все большую значимость. Некоторым специалистам компании готовы платить огромные деньги за труд на удаленке. Значит, при определенных навыках и опыте не нужно переезжать в другой город и даже страну в погоне за большой зарплатой.

Самые большие деньги обещают за удаленную работу программисту-аналитику 1С - до 270 тыс. руб, выяснили аналитики Работа.ру.

Менеджер внешнеэкономической деятельности может претендовать на зарплату от 200 тыс. руб. Примерно те же деньги заплатят Backend-разработчику (это люди, которые отвечают за работоспособность сайтов). Получку в районе 100 тысяч рублей предлагают разработчикам сайтов и веб-дизайнерам (смотри графику).

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов напоминает, что традиционно высокие зарплаты сосредоточены в двух секторах экономики: топливно-энергетическом (на уровне менеджеров) и в информационных технологиях. В первом случае о дистанционной работе говорить сложно, а во втором — сам бог велел. А поскольку коронавирус накладывает дополнительные требования и контакты переходят именно в интернет, естественно, значимость профессии компьютерщика растет.

- Сфера IT не имеет границ. Наши программисты могут работать как внутри страны, так и за рубежом — языковых барьеров практически не существует, - отмечает экономист. - Исходя из того, что разработку программных средств можно вести из любой страны, такие специалисты находятся в зоне риска утечки кадров за рубеж.

Александр Сафонов обратил внимание на то, что в России, начиная с 2018 года, максимальное количество людей, которое требовалось в IT-технологиях, не превышало 200 тысяч человек.

- Внутри страны наибольший запрос рынка труда на такие профессии как врач, учитель, водитель такси, охранник, продавец. Для компьютерщиков рынок широкий только с учетом возможности работать на зарубежного заказчика, - заключил он.

Самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке:

1. Архитектор/Ведущий программист-аналитик 1C с опытом работы от 4 лет — от 120 000 до 270 000 рублей

2. Менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте с опытом работы от 5 лет — от 200 000 рублей

3. Backend-разработчик (алгоритмы сайтов) с опытом работы от 3 лет - от 180 000 рублей

4. Html-верстальщик (разработка сайтов) с опытом работы от 2 лет — от 100 000 до 140 000 рублей

5. Преподавателя курса UX/UI дизайна (веб-дизайн) с опытом работы от 3 лет — от 70 000 до 100 000 рублей