Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Программист-аналитик считается самой высокооплачиваемой профессией на удаленке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис Работа.ру провел исследование и выявил самые высокооплачиваемые профессии на удаленке. Согласно рейтингу, программисту-аналитику 1С работодатели готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц.

Кандидат должен иметь опыт не менее четырех лет в команде численностью от десяти человек, знать как минимум одну из типовых конфигураций 1C, а также уметь работать с системой управления базами данных.

Следующий в списке высокооплачиваемых дистанционных профессий стоит менеджер внешне-экономической деятельности на проекте. Ему готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Он должен иметь свою базу поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, уметь проводить аналитику рынка, а также организовывать схемы доставки оборудования.От будущего сотрудника ждут опыт от пяти лет и хорошее знание иностранных языков для проведения переговоров.

Третьим в списке стоит Backend-разработчик в Сберавто. На удаленке он может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц. У него должен быть опыт работы от трех лет, знание языка программирования Golang, и умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes, сообщает РИА Новости.

Ранее специалисты уже называли самые высокооплачиваемые профессии в период пика пандемии коронавируса.