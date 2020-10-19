Иностранные бизнесмены рассказали, что мешает им работать в России

Особенно сложно такие изменения в законодательстве переживает средний и малый бизнес Фото: Shutterstock

Главная беда России — не дураки и даже не дороги. По крайней мере, когда в международных компаниях, которые здесь работают, спросили, что им мешает, те ответили, что слишком уж частно у нас меняются законы.

- Особенно сложно такие изменения в законодательстве переживает средний и малый бизнес, - говорит глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи. - Холдинги и корпорации, особенно иностранные, могут позволить себе содержать большие юридические и аналитические отделы. А вот «малыши» нередко узнают о новшествах, уже получив штраф.

В опросе компании EY приняли участие 62 иностранные компании. Половину из них не устраивают слишком частые изменения в законодательстве. Больше трети пожаловались на высокие административные барьеры (39%) и противоречия между нормами законов и сложившейся практике. Не нравятся иностранцам маркировка отдельных товаров и медленный прогресс в деле защиты интеллектуальной собственности.

Эксперты уверены, что немцу смерть, к тому русские давно привыкли.

- Наш бизнес, конечно, адаптирован к сложившейся системе и достаточно легко подстраивается под новые реалии, - уверен омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета Партии Роста Дмитрий Порочкин. - У русских это, наверное, в крови. А иностранцам всегда будет сложно понять нашу систему.

При этом, несмотря на все минусы, почти все опрошенные считают нашу страну стратегически важным для себя рынком, а больше половины планируют расширять свое присутствие в России. Тем более, что и положительные моменты они отмечают. Например, налоговый режим для самозанятых и регуляторную гильотину.

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