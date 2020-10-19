Удалёнка в московских школах началась со сбоев

С понедельника, 19 октября, половина московских школьников осталась сидеть дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 19 октября, половина московских школьников осталась сидеть дома. Вернулись за пары после каникул только ученики 1-5 классов. Всем остальным снова пришлось погружаться в дистанционную учебу. И в первый день, как водится, многое не заладилось. Свои эмоции родители школьников выплескивают в социальных сетях:

- Больше часа ребёнку пытался настроить Microsoft Teams, и ничего не вышло! – жалуется один из родителей. - В результате их как-то подключили через электронный дневник.

- Пытались с утра зайти в электронный журнал, и всё без толку, система просто рухнула под напором детей, которых перевели на дистанционку, - рассказывает еще одна родительница. – А сервис Московской электронной школы как весной тормозил, так и сейчас тормозит.

Впрочем, есть и те, у кого проблем с программным обеспечением не возникло:

- У меня двое детей-школьников, в 7-ом и в 11-м классах, и у обоих проблем с онлайн-уроками не возникло, - рассказывает другая мама. – Только один раз ребенок попросил помочь с установкой веб-камеры на компьютер. А так программа Teams вполне удобная, все видео, задания и чаты вместе, не надо переключаться между разными сервисами.

Недовольны родители и тем, что дети снова проводят кучу времени перед экранами. И ладно ещё, если эти экраны вообще есть! Во многих семьях просто нет возможности выдать каждому ребенку по ноутбуку для занятий.

- В таком случае нужно обратиться в школу и ребенку выдадут ноутбук из школьных запасов во временное пользование, - напоминает Валерий Тихонов, директор московской Школы в Капотне. – Кроме того, Департамент труда и соцзащиты сейчас организовал новую закупку гаджетов специально детям для онлайн учебы, и многодетные и малообеспеченные семьи могут обратиться туда за поддержкой.

Сбои в работе МЭШ и проблемы со входом в электронный дневник уже прокомментировали в Департаменте образования и науки Москвы:

- Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ, - признали в пресс-службе Департамента. - Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений. В настоящее время уроки продолжаются.

Перевод столичных школьников на дистанционные занятия - это вынужденная, но эффективная в борьбе с распространением коронавируса мера, напоминают врачи.

– Разведение возрастных потоков позволит школам соблюсти требования к социальной дистанции, а разобщение – это и есть лучшая профилактика распространения коронавируса, - уверена Елена Кац, главный врач детской городской поликлиники №7. - Однако, строить прогнозы, когда все дети смогут вернуться в школы, пока невозможно – мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией, и нужно время, чтобы принятые меры успели дать свои результаты.

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