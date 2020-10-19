Американцы показали охрану Навального на прогулке по Берлину

По мнению экспертов, через группу телохранителей Запад пытается придать вес «отравлению Навального» и самому оппозиционеру

На американском канале CBS вышло интервью блогера Алексея Навального и его супруги Юлии. Вот семейная пара оппозиционеров идёт за ручку по Берлину. На фоне — Бранденбургские ворота. Милая прогулка по германским улицам. Душевный разговор с ведущей... Но приглядитесь, что творится за кадром.

Среди зевак, которые делают селфи на фоне ворот, грозно марширует колонна из девяти крепких мужчин в полицейской форме. Ещё трое «ангелов-хранителей» парят в штатском. Это охрана, которую немцы выделили блогеру. Все вооружены.

За кадром ведущая говорит, что Навального охраняют германские власти «из опасения нового отравления».

Вопрос охраны прозвучал ещё во время интервью у Юрия Дудя. Журналист прилетел к Навальному в Германию. И рассказал, что перед записью студию обыскивали сотрудники службы безопасности. Даже сфотографировали паспорта съемочной группы.

— Когда я был в реанимации, видел, что за стеклом комнатка. Там все время сидит какой-то мужик, — рассказал Дудю Навальный. — Он не похож на врача. Но мне было не до того. Я выходил из комы. Когда начал соображать, пришла группа очень вежливых людей. Здрасьте, мы полиция Берлина.

После этого, по словам блогера, полицейские сказали, что немецкие налогоплательщики беспокоятся за его жизнь.

По мнению же экспертов, через такую мощную группу телохранителей Запад пытается придать вес «отравлению Навального» и самому оппозиционеру.

— Выделение охраны логичный шаг со стороны немцев, — сказал «КП» политолог Сергей Карнаухов. — Это подчёркивает «статус" объекта. И отыгрывается весь политический контекст - выставить Навального жертвой, которого якобы преследуют русские с пузырьком яда. Это попытка вылепить из него российского лидера для внешнего потребления. Такая же модель использовалось и в истории Тихановской.

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