«Это не поможет!»: Доктор Мясников резко выступил против общего карантина и закрытия границ

Главный врач городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Известный врач Александр Мясников ответил на выступление главы ЛДПР Владимира Жириновского в эфире Радио «КП». Напомним, политик призвал всех уйти на карантин. Доктор объяснил, что эти меры бессмысленны.

- Я послушал сейчас интервью с Жириновским, где он говорит: всем - две недели на карантин, иначе 300 тысяч умрет. Умнейший человек, блестящие прогнозы, но все-таки простая математика и здравый смысл не может замещать медицинских знаний и знаний распространения инфекционного процесса, - сказал доктор Мясников kp.ru. - 2-3-4-недельный общий карантин ничего не даст с точки зрения именно сокращения процесса (не динамики, а сокращения). Тогда, если следовать строго по логике Жириновского, надо всем просто дружно встать и повеситься. Вот тогда коронавирус, не найдя хозяев в виде человеческих тел, действительно исчезнет. Другой такой возможности нет.

Он будет распространяться, нам важно снижать тяжелую заболеваемость и смертность. Помогут вакцины. Хотя я сразу скажу, что вакцины не дадут коллективного иммунитета, как нам сейчас говорят. Потому что опять говорят политики, а не профессионалы. Профессионалы более осторожны. Мы просто не имеем всех данных. Мы надеемся, но понимаем, что, наверное, все так легко не будет, мягко говоря.

Он отметил, что надо давать больше времени высказываться профессионалам.

- Потому что такие категоричные суждения, как у реально уважаемого мной Владимира Вольфовича, как закрытие границ, карантин, якобы это поможет, - да не поможет, - заверил врач. - Почитайте какой-нибудь старый учебник микробиологии старых советских времен. Не помогут. Ковид пришел, он останется навсегда, независимо от наших человеческих действий. Он никуда не уходил. Нет первой, второй волны. Был небольшой всплеск, он остался, сейчас еще, потом еще. Никуда никто от этого не денется. Карантин может порушить человеческую жизнь, но ничего не изменит. Нам надо учиться жить с этим, готовить медицинскую систему, телемедицину.

Александр Мясников: "Ковид пришел, он останется навсегда, независимо от наших человеческих действий". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По словам Мясникова, Жириновский опять не прав, мы не можем всех класть в больницы.

- Никогда ни одна эпидемия не лечится больничными койками. Это просто по определению. Эпидемия – это определенный процент заболевшего населения. И вы по определению не можете дать им столько коек. Любая эпидемия изолируется, лечится на дому, в месте пребывания. И только особо тяжелые попадают в госпитали, где, кстати, являются источником инфекции для всех окружающих – врачей, других пациентов и так далее. Это крайне сложный вопрос. И когда на эту тему размышляют политики, даже самые умные, это неизбежно приводит к ошибкам, - подытожил доктор.

Ранее Жириновский призвал запретить ношение обручальных колец в разгар коронавируса.

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