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Политика

Готова ли Россия к войне дронов, «как в Карабахе»

Есть ли у нас свои беспилотники и прочее «оружие будущего», которое мы увидели в конфликте на Южном Кавказе? И главное - есть ли защита от них? Разбирался наш военный обозреватель Виктор Баранец
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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Это уже обломки беспилотника, сбитого недавно под Степанакертом. Возможно, турецкого.

Это уже обломки беспилотника, сбитого недавно под Степанакертом. Возможно, турецкого.

Фото: REUTERS

НЕБЕСНЫЕ МОНСТРЫ И «БАТАЛЬОНЫ ПРОПАГАНДЫ»

Признаюсь, я до рези в глазах въедливо пересматривал видеоролики, где азербайджанцы играючи молотят беспилотниками армянские танки и пушки. А теперь вот еще и хвалятся, что таким образом уничтожили боевой техники противника аж на $1 миллиард. А это почти 2 годовых военных бюджета Еревана!

И потому возникло у меня впечатление, что все это - ловкая компьютерная графика. Ведь она сейчас достигла такого уровня, что реальные съемки не отличишь от мультика.

Были сомнения у меня и по другой причине: чтобы там ни говорили про «современную армию» Азербайджана, а она все-таки еще во многом советская - у нее почти 95% вооружений с «клеймом» СССР. Откуда же у нее лихая высокотехнологичная прыть?

Знакомые военные спецы растолковали мне, что в последние годы Баку не жалел денег на закупку ударных беспилотников у Турции (Bayraktar TB2) и Израиля (Hermes 900).

Возможно, турецкий ударный беспилотник «Байрактар» (и его создатели). Этот аппарат может сутки парить на высоте 8 километров и атаковать оттуда.

Возможно, турецкий ударный беспилотник «Байрактар» (и его создатели). Этот аппарат может сутки парить на высоте 8 километров и атаковать оттуда.

Фото: ru.wikipedia.org

Вот они своими ракетами якобы и рвут армянскую броню. Правда, мои консультанты заметили, что «бакинские информационные кашевары» могли в своих видео сделать ловкий салат из реальных видеокадров, искусной графики из компьютерных игр и нарезки зарубежных съемок.

Впрочем, и армянская сторона выпустила множество роликов с горящими азербайджанскими танками и прочими «победными сюжетами».

И ведь обывателю невозможно проверить - где реальность, а где фейк.

Такие приемы - часть современной информационной войны. В любой армии ее ведут специальные «батальоны пропаганды» (хотя, конечно, называются они по-другому).

На самом деле такая обработка солдат и населения противника была и в прежние войны, но тогда она велась с помощью листовок и радио, засылки в стан врага провокаторов, сеющих панику. А в XXI веке достаточно вбросить в интернет видеоролики, вселяющие страх перед своей мощью. И готово.

ГРЯДУТ БИТВЫ ДРОНОВ

Размышляя надо всем этим, задаешься вопросом: а наша родная Российская армия сегодня готова к такой войне? Тем более что из-за рубежа в ее адрес уже звучат унизительные выводы. Например, израильский военный обозреватель Авраам Шмулевич категорично нас приговорил: «Военный конфликт в Карабахе стал провалом российских систем вооружения». Аврааму, видимо, неведомо, что российской боевой техники в Карабахе не было и нет. А та, что находится на территории Армении, еще не применялась.

Скорее можно говорить, что мы были в незавидном состоянии в августе 2008 года, когда принуждали грузинскую армию к миру. Да, мы сломали ее буквально за 5 дней. Победа была безоговорочной. Но тогда мы и у себя увидели огромные недостатки. Именно после той «войны 08.08.08» в России началось настоящее перевооружение армии.

Плоды тех уроков мы тоже увидели. Блистательная операция «вежливых людей» в Крыму и эффективный разгром полчищ террористов компактной авиагруппировкой в Сирии показали, что реформа Российской армии как раз на правильном пути.

Кстати, там же, в Сирии, обнаружилось, что враг подсовывает нам очень грозный сюрприз - массированные атаки тех самых ударных беспилотников на военные базы. И там мы уже научились с этим бороться.

Но военные стратеги все чаще говорят о роях дронов на поле боя. А это уже принципиально новый элемент современной войны.

Да, за последние годы у нас появился целый выводок самых современных вооружений - в виде новых ракет, самолетов, подлодок, ПВО, гиперзвуковых систем. Но их применение в случае войны может быть серьезно нивелировано вот этими стаями дронов, несущих под брюхом ракеты и бомбы.

Появление этой напасти начинает перекраивать обычные приемы боевых действий и защиты войск.

Как бороться с такой угрозой? Готова ли наша армия к ней?

И есть ли у нас свои современные беспилотники?

Давайте посмотрим.

А ЕСТЬ ДИ УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ?

В российских войсках есть сотни беспилотников - легких и средних (хотя, похоже, нужны уже тысячи). Но все они выполняют задачи разведки и наведения.

А что с тяжелыми, ударными?

Сейчас «ставят на крыло» тяжелый ударный беспилотник «Охотник». И уже разрабатывается тактика групповой атаки противника дронами под управлением истребителя Су-57. Первые испытания уже прошли. Но еще неизвестно, когда Российская армия вооружится такими ударными беспилотниками в нужном количестве.

В случае войны ведь не скажешь: «Подожди, враг, у нас еще боевые дроны не готовы...»

Что будут делать командиры, когда позиции их войск станут одновременно атаковать тучи вражеских беспилотников? Военные ученые и конструкторы отвечают: есть только три способа решения проблемы - средствами радиоэлектронной борьбы вырубать «мозги» этим дронам, сбивать их или же создавать дроны-камикадзе.

Первый способ опробован в Сирии - он дал неплохой, но не 100% результат. Пожалуй, он же и наиболее перспективный. Но требует времени, новых технологий и очень трудоемкой доработки.

Два других способа еще в стадии экспериментов и потребуют просто фантастических усилий и горы денег для достижения результата.

Вот вам и вывод: к борьбе с атаками роев дронов мы пока не очень готовы.

Когда спрашиваешь у наших конструкторов, когда же у нас, наконец, появятся мощные ударные бепилотники, они с горящими очами рассказывают тебе про «Альтиус-РУ», про «Гром», про С-70 или «Орион» и про то, что эти крылатые машины «начнут поступать в Вооруженные силы РФ уже в ближайшем будущем». Но это мы слышим уже лет 15.

А все уже давно идет к тому, что в войнах XXI века (будь они региональными или глобальными) это оружие станет (уже стало!) неизбежным средством поражения. И надо спешить.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ «НОВИНОК»

Вообще сражение в Карабахе (казалось бы, в конфликте весьма локальном) помимо традиционных способов ведения боевых действий показало сразу несколько новых «элементов», свойственных войнам ближайшего будущего.

Вот лишь 5 основных:

1. ТЕ САМЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ

Массированное использование беспилотников не только для разведки и наведения артиллерии на позиции врага, но и для высокоточных ударов по его объектам.

2. РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА

Впрочем, как и небывало активное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые часто и наглухо вырубали системы управления войсками противника.

3. НОВАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РАЗВЕДКА

А еще на поле боя появились такие суперсовременные средства артиллерийской разведки, которые позволяли невероятно быстро засечь позицию (скажем, пушки, танка или ракетной установки противника) и ударить по ней так, что экипаж или расчет не успевали удрать с места дислокации.

4. САМОЛЕТЫ-КОРРЕКТИРОВЩИКИ

Специалисты обратили внимание и еще на один важный момент: при нанесении ударов беспилотниками недалеко от поля боя в воздухе находился самолет-корректировщик. Он и наводил стаю дронов на цели.

5. ИНТЕРНЕТ-АТАКИ

Ну и активное использование пропагандистских видеороликов (часть из которых могла быть состряпана даже заранее). Такие информационные вбросы - для моральной победы и перетягивания на свою сторону общественного мнения - стоят иногда не меньше удачной атаки в реальном бою.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: ПРО МЕДВЕДЯ И ПЧЕЛ

Кто-то мне обязательно скажет: да, беспилотники - это очень важно, но надо смотреть на характер современной войны глобально. Вон американцы каких только концепций не замутили - и «звездные», и сетецентрические войны, и стратегия глобального и ограниченного удара. А вы тут бурю в стакане разводите вокруг «местной» азербайджано-армянской стычки из-за Карабаха.

Ответ такой: сегодня даже маленькая война отражает характер большой. Будь она с применением ядерного оружия или только обычного. Так что, как говорится, надо наматывать на ус и делать выводы.

Но было бы крайне невежественно поучать этому наших стратегов, указывая им на важность новых тенденций. Тем более что за последние годы российская военно-техническая мысль дала нам немало образцов того, как можно при весьма бюджетных расходах парировать самые сложные угрозы. У России появилось оружие, которое вынуждает ее врагов радикально перекраивать свои военные доктрины. Едва мы, например, успешно испытали гиперзвуковой «Циркон», как военно-морские стратеги США засомневались в целесообразности строительства Америкой новых авианосцев. А зачем, если прыткая русская ракета может превратить авианосец в гигантское братское кладбище на дне океана.

Но современная война, как мы видим в том же Карабахе, - это не только ракеты, но и опасная «мошкара» - беспилотники. И это уже становится модой и обязательным атрибутом каждой уважающей себя армии.

На Западе художники любят изображать Российскую армию огромным медведем с ядерными клыками. Недавно я видел на такой ехидной картинке могучего Потапыча, которого одолевает рой кусачих пчел с ракетными жалами. Вроде бы карикатурка, но подтекст-то серьезный…

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То, что вы видите на этих снимках, вовсе не кадры из какого-нибудь фантастического блокбастера. Это вполне реальные учения британского спецназа по захвату морских судов. Десантники, одетые в специальные защитные костюмы, оснащены ранцами с миниатюрными реактивными двигателями, которые позволяют им, словно валькириям, пуститься в погоню за любым, даже самым быстроходным кораблем. Настигнув его, спецназовцы зависают над палубой, а затем бросаются в атаку.

Реальные учения британского спецназа по захвату морских судов. Фото: UK Ministry of Defence

Реальные учения британского спецназа по захвату морских судов. Фото: UK Ministry of Defence

Подобные «летучие отряды» есть и в США.

Подобные «летучие отряды» есть и в США.

Подобные «летучие отряды» есть и в США. Там разрабатывается ранцевый двигатель, дающий возможность развивать скорость до 350 км в час. Экзотических бойцов предполагается использовать в операциях по освобождению судов, захваченных морскими пиратами.

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