СМИ узнали, что тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

СЕГОДНЯ 05:39 2019-05-25T06:09:28+03:00

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Новый российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», спроектированный по схеме «летающее крыло» с использованием технологий малозаметности, в начале весны впервые поднялся в воздух.

Стелс-беспилотник совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, поднялся на несколько метров и приземлился. Об этом ТАСС рассказали два источника в авиастроительной отрасли.

Причем один из собеседников уточнил, что «Охотник» совершил так называемый «подскок», а второй подчеркнул, что эти испытания не были полноценным полётом, они «только предваряют его, и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, её управляемости и работы бортовых систем». По его словам, таких «подскоков» была проведена целая серия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первые снимки российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» появились в Сети только в январе этого года – его сняли на одном из военных аэродромов, где работают над новым летательным аппаратом.

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В соцсетях появилось фото этого тяжелого ударного дрона, которое вызвало бурные дискуссии (и даже сомнения в реальности существования этого изделия). Его уже успели окрестить «убийцей американских истребителей F-22 («Хищник») и F-35. Разрабатывался он по заказу Минобороны РФ в ОКБ Сухого. Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе. Сейчас готовится к первым испытательным полетам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU