Ирландия вводит самый жесткий карантин в Европе

Улицы ирландской столицы опустели Фото: REUTERS

Власти Ирландии приняли решение ввести строгие ограничительные меры в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Карантин вводится с завтрашнего дня и продлится как минимум до 1 декабря.

В рамках ограничительных мер будет закрыто большинство предприятий. Исключение составят лишь те, которые признаны жизнеобеспечивающими, а также аптеки и продовольственные магазины.

Будет приостановлена работа развлекательных и досуговых центров, спортзалов, парикмахерских, салонов красоты, торговых комплексов.

Гражданам страны запретят удаляться от дома на расстояние более 5 километров. Пока под вопросом остается работа строительных организаций.

Профсоюз учителей настаивает на переводе образовательных заведений в режим дистанционного обучения, по крайней мере, до тех пор, пока детские сады и школы не обеспечат достаточным количеством экспресс-тестов на коронавирус.

В качестве мер поддержки населения правительство Ирландии намерено увеличить пособие по безработице до $350 в неделю для тех граждан, которые до карантина получали свыше $400 в неделю.

Согласно данным Института Джона Хопкинса, за последние сутки в Ирландии выявлено свыше 1000 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране с населением почти 5 млн. человек заболели более 50 тысяч, а жертвами болезни стали 1852 человека.

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