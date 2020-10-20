Сергей Степашин: у России есть все основания рассчитывать на возвращение Александровского подворья в Иерусалиме

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

Борьба за этот уникальный исторический памятник продолжается уже много лет. Событие постоянно откладывалось, несмотря на то, что Израильские и российские власти не раз декларировали свои добрые намерения.

В 1859 году, благодаря настойчивым хлопотам русского посла в Иерусалиме Владимира Доргобужинова, российский император получил во владение участок в самой непосредственной близости от Гроба Господня – буквально в нескольких метрах. Место предназначалось для постройки консульства. Но предварительно решили провести археологические раскопки. Исследования оказались поистине царскими: были обнаружены потрясающие артефакты и архитектурные сооружения, в числе которых уникальные Судные врата V-IV века до н.э.

Консульство было построено в другом месте, а здесь, у Гроба господня, возвели церковь в честь святого Александра Невского. Там есть небольшой музей, археологический комплекс, другие достопримечательности.

Первая мировая война, революция в России перепутали все карты. Права на историческое подворье заявило Императорское Православное Палестинское общество со штаб-квартирой в Мюнхене и возглавлял его с 2004 года гражданин Германии Николай Гофман, однако никакими документами эти права не подтверждаются. Нынешнее ИППО утверждает, что эта организация ложная и не имеет отношения к истинному Палестинскому обществу.

В 2015 году настоящее российское Императорское Православное Палестинское общество под руководством экс-премьера Сергея Степашина начало юридические процедуры по оформлению прав России на Александровское подворье.

- Я надеюсь, что очень скоро будет принято историческое решение о регистрации Александровского подворья в собственность российского государства, - сообщил Сергей Степашин. –Владимир Владимирович Путин трижды на эту тему говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху.

Рассмотрением юридических вопросов занимается израильский суд, наша позиция, я считаю, устойчивая. Думаю, у нас есть все основания рассчитывать на скорое возвращение святыни России.

Александровского подворье - это Порог Судных Врат, откуда Христа повели на Голгофу. Это третья христианская святыня в мире, очень намоленное место. Его открыл Антонин Капустин, а затем участок выкупили и передали в собственность Императорскому православному палестинскому обществу. В свое время святыню посещали наши цари и великие князья, она всегда была местом паломничества православных. Репин подарил две картины. Дай бог, чтобы они не пропали, там находились. Мы возвращаем то, что окончательно утеряно было при Хрущеве.

-Каким образом?

- Дело в том, что его захватило псевдо-ИППО, некто Гофман-Воронцов. Несколько лет мы собирали все документы и доказали израильскому Минюсту, что подворье является собственностью российского государства.

Подворье действующее. Оно занимается и впредь будет заниматься своим главным делом: служить Господу и принимать паломников. Но, надеюсь, в самое ближайшее время уже в статусе собственности Российского государства и под эгидой Русской Православной церкви.