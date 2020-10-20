"Мы безумно скучаем, Ириша": Паулина Андреева и Светлана Бондарчук скорбят по умершей Скобцевой

Новость о смерти 93-летней Ирины Скобцевой стала ударом не только для ее близких и родных. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о смерти 93-летней Ирины Скобцевой стала ударом не только для ее близких и родных. Вместе с ними плачут и скорбят обычные россияне. Причину смерти вдовы Сергея Бондарчука, которая скончалась с ним в один день, не называют. Также еще неизвестны дата и время церемонии прощания со звездой экрана. Меж тем невестки - нынешняя Паулина Андреева и бывшая Светлана Бондарчук - оставили в адрес мамы Федора Бондарчука теплые слова.

Паулина Андреева поделилась трогательными снимками с Ириной Скобцевой. Актриса посвятила матери мужа Федора Бондарчука трогательное сообщение в блоге. "Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком - 20 октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша!", - призналась 32-летняя актриса.

Тепло высказалась об Ирине Константиновне и бывшая жена Федора - Светлана Бондарчук. "Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда", - поделилась она.

К модели присоединились многие пользователи Сети. Они выразили соболезнования семье Бондарчука.

Актер Александр Олешко присоединился к скорбящим. "Ушла Ирина Скобцева... Имел честь и радость неоднократно общаться с Ириной Константиновной. Встречались по работе на съемках фильма «Зависть богов», несколько раз завтракали вместе на «Кинотавре». Всегда приветлива,уважительна и невероятно красива! Соболезнования Федору Бондарчуку и всем родным. Светлая память", - подчеркнул шоумен.

Напомним, о трагедии в семье Федора Бондарчука сообщила пиар-директор его компании Art Pictures Studio. "Да, факт смерти подтвердить можем. Дата и место похорон неизвестны еще. Причина смерти - тоже", - сообщала Мария Далакян.

На счету Ирины Скобцевой - 100 ролей. Ирину Константиновну можно увидеть в таких культовых картинах, как "Я шагаю по Москве", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину" и многих других. Особое место в кинокарьере звезды занимает участие в оскароносной ленте Бондарчука "Война и мир". Работа над фильмом сопровождалась радостными событиями в семье - рождением дочери Алены и сына Федора. Родители их в шутку называли "детьми «Войны и мира»". Вместе с Сергеем Федоровичем актриса прожила 35 лет. Разлучить их смогла только смерть. Режиссер умер в 1994 году. В 2009 году актриса пережила страшный удар - от рака скончалась дочь Алена.