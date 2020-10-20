"Такова моя судьба": Ирина Скобцева умерла в один день с мужем Сергеем Бондарчуком

Вдова режиссера скончалась 20 октября 2020 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук были вместе 35 лет, родили двоих детей и скончались в один день 20 октября с разницей в 26 лет. Именно на столько Ирина Константиновна пережила своего гениального мужа.

Ирина Скобцева скончалась 20 октября 2020 года в возрасте 93 лет. За свою долгую жизнь эта хрупкая и очень красивая женщина пережила немало горя - похоронила старшую дочь Алену, скончавшуюся от рака, и проводила в последний путь любимого супруга Сергея Бондарчука, которого увела из семьи. Артист был женат на Инне Макаровой и растил дочку Наташу.

Ирина Константиновна дебютировала на большом экране в 1955 году с фильмом "Отелло". Многие считали, что Скобцева и Бондарчук познакомились на съемках этой картины, но встреча актеров состоялась гораздо раньше. "Мы познакомились за полтора года до «Отелло» на троллейбусной остановке. А потом всю дорогу ехали в транспорте. Тогда у нас мозги и поехали. Мы в тот год виделись раза три. А уже потом вместе играли", - делилась актриса.

Польский кинорежиссер Ежи Кавалерович (слева), советский кинорежиссер Сергей Бондарчук и киноактриса Ирина Скобцева во время встречи на кинофестивале. Фото: Коньков Александр, Мастюков Валентин/Фотохроника ТАСС

После съемок в этом фильме Бондарчук окончательно потерял голову от красавицы. Как вспоминала сама Скобцева, в сцене венчания главных героев произошла настоящая церемония бракосочетания. После роли Дездемоны у актрисы начался бурный роман с артистом, изменивший ее судьбу.

В браке с Сергеем Федоровичем актриса родила дочь Алену и сына Федора. Оба пошли по стопам родителей, связав свою судьбу с актерской профессией. Именно благодаря поддержке жены Бондарчук решил попробовать себя в амплуа режиссера. Скобцева верила, что он сможет экранизировать "Судьбу человека" Михаила Шолохова. В итоге за картину Сергей Федорович удостоился Ленинской премии. Его следующим триумфом стала "Война и мир", получившая "Оскар".

Актриса Ирина Константиновна Скобцева (Элен Курагина) во время съемок фильма "Война и мир" Сергея Федоровича Бондарчука по одноименному роману Льва Николаевича Толстого на киностудии "Мосфильм". Фото: Александр Коньков/ТАСС

Режиссер умер 20 октября 1994 года. Скобцева тяжело переживала утрату любимого супруга. "У меня было все: счастье, любовь, семья... А теперь темнота. Мне часто говорит моя дочь Алена: «Мама, у тебя нет друзей». А моя жизнь тогда и теперь принадлежит Бондарчуку, служению ему", - говорила Ирина Константиновна.

Артистка называла великого кинематографиста своей единственной любовью. "Ирина Константиновна стала при отце. Она его безумно любила. Ирине Константиновне было страшно ужасно, когда умер мой отец. Она едва в могилу не бросилась на похоронах. Очень сильно переживала", - делилась Наталья Бондарчук.

Смерть супруга разделила жизнь Скобцевой на "до" и "после", но до последнего вздоха она была хранительницей звездного рода Бондарчуков. Актриса вела активный образ жизни и с особой гордостью говорила об успехах звездной династии: ее внуки, Константин Крюков и Сергей Бондарчук-младший, тоже стали актерами, сын Федор - известным режиссером. "У меня сто картин, а значит, сто женщин. Если бы я пошла по линии Дездемоны, ничего бы не получилось. Всю жизнь я была на преодолении. Такова моя судьба", - говорила артистка.