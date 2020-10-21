Я бы в блогеры пошел, но тружусь уборщиком: где реально подрабатывают наши подростки

Абсолютное большинство подростков 16-17 лет совмещали в последний год или совмещают работу с учебой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше 40% подростков 16-17 лет в последний год где-то работали или подрабатывали. Это следует из исследования, проведенного по всей России компанией QIWI. Представители старшего поколения, озабоченные тем, что молодежь ушла в блогеры и чурается физического труда, могут спать спокойно. На самом деле половина тинейджеров в России занята на подработках, где требуется именно тяжелый физический труд и никакой тебе виртуальной реальности: погрузка-разгрузка, уборка помещений, строительные работы. И это не считая еще доставки разных товаров.

А вы, молодые люди, забудьте про 100 и 1 совет из интернета, как подросткам обогатиться, не вставая из-за компьютера — по факту именно таким образом подрабатывать удается процентам десяти.

Абсолютное большинство (97% опрошенных) совмещали в последний год или совмещают работу с учебой. Как правило, это возможно, потому что чаще всего на работу у подростков (у 54%) уходит до 20 часов в неделю. То есть речь идет именно о подработках, чаще всего разовых. За раз обычно удается заработать до 5 тысяч рублей. А в месяц чаще всего (почти у 40%) выходит до 10 тысяч рублей. Что, впрочем, в некоторых регионах — вполне весомая сумма.

Опрос именно 16-17-летних проводился в связи с тем, что с июля этого года был снижен возраст, с которого молодые люди могут самостоятельно регистрироваться в качестве самозанятых, - с 18 до 16 лет. Предполагалось, что так их права будут лучше защищены — все же это возможность «белой», а не «левой» работы.

Как выяснилось, 4% работающих подростков 16-17 лет уже зарегистрировались как самозанятые. 27% заявили, что планируют это сделать в ближайшие полгода.

-Сейчас у нас 6,5 тысяч самозанятых — в возрасте до 18 лет, - комментирует результаты исследования доцент департамента правового регулирование экономической деятельности Финансового университета Оксана Васильева. - Предприятиям выгоднее иметь дело с самозанятыми подростками, чем оформлять их по трудовому договору. Для подростков эта форма удобна, потому что она простая. И перестать быть самозанятым, если обстоятельства изменились, тоже просто — достаточно одного клика.

Несмотря на это, как показывает исследование, 37% опрошенных работающих подростков пока «не видят смысла» в оформлении самозанятости, а еще 11% не понимают, зачем это им вообще нужно, потому что «работают и так».

Где чаще всего трудятся подростки (16-17 лет)… (в % от всех работавших в последний год)

Грузчики, разнорабочие, клинеры (уборка помещений) — 30%

Строительство — 18%

Маркетинг и продвижение товаров — 12%

IT-сфера — 11%

Службы доставки — 10%

...и сколько удается зарабатывать в месяц

до 10 тысяч — 39%

10-20 тысяч — 27%

больше 20 тысяч — 24%

(По данным опроса QIWI)

ВОПРОС РЕБРОМ

Как реально найти работу тинейджеру

Как следует из исследования, несмотря на все электронные примочки 21 века, в большинстве случаев подростки реально находят работу так же, как и в доцифровые времена. Абсолютное большинство (59%) получали заказы через знакомых или по рекомендациям бывших заказчиков.

На втором месте (27%) - реклама в интернете.

Третье место (18%) - биржи и форумы для фрилансеров.

Как объяснили «КП» эксперты уже за рамками исследования, с популярными интернет-биржами для фрилансеров у подростков, как правило, возникают проблемы — верифицированные исполнители там обычно должны быть старше 18 лет. Либо нужно иметь разрешение от родителей.

С этими сложностями и связан тот факт, что в основном подростки все-таки работают «по рекомендациям».

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