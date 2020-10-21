Московских школьников учат разделять отходы

Чтобы приучить детей правильно обращаться с бытовыми отходами, подходит множество идей и инструментов Фото: Shutterstock

Вторсырье из городского мусора теперь не выбрасывают на свалку, а направляют на переработку, и важную роль в этом процессе играют сами горожане, сортирующие свой домашний мусор. Пока москвичи только привыкают к осознанному потреблению и грамотному обращению с отходами. И особенно важно приучать к ним наших детей.

За первые шесть месяцев своего существования столичная программа раздельного накопления отходов показала довольно хорошие результаты: в переработку отправилось на 60% больше вторсырья (413 тонн), чем за аналогичный период прошлого года. Металл, стекло, пластик, картон и бумага получат вторую жизнь и вернутся к нам новыми товарами и сэкономленными мегаваттами электроэнергии.

В Москве уже реализуются проекты, призванные приобщить жителей столицы к новым правилам обращения с отходами. Был запущен сайт «Чистая Москва», на котором собраны новости, основные правила раздельного сбора и полезные рекомендации. А для детей к новому учебному году ИД «Московская правда» выпустил книгу под названием «Вторая жизнь мусора, или как сделать отходы полезными». Акцент в ней делается на практические советы относительно раздельного накопления отходов.

Кстати, в конце прошлого года в школы столицы уже отправляли книги на тему раздельного сбора отходов под названием «История мусора: от древних отходов до переработки пластика». Также для юной аудитории в Москве создали несколько анимационных роликов про папу Мишку и его сына Мишутку, которые вместе учатся сортировать отходы. А более взрослой аудитории адресованы видеоклипы с различными популярными и знаменитыми людьми (актерами, певцами, спортсменами, блогерами и др.), рассказывающими о том, какая польза может быть от сортировки отходов. Все эти материалы можно найти на официальных страницах московского департамента ЖКХ в социальных сетях.

Чтобы приучить детей правильно обращаться с бытовыми отходами, подходит множество идей и инструментов – это разнообразные творческие проекты, конкурсы, викторины, марафоны, экологические акции, игры, экскурсии, экологический десант, клуб защитников природы и многое другое. В легкой и доступной форме юные москвичи узнают о том, что, например, переработка одной тонны пластика позволяет сэкономить почти столько же нефти, 60 килограмм макулатуры может спасти одно дерево, процесс разложения алюминиевой банки в природе составляет 500 лет, а резины – 100 лет.

"Перед городом стоит важная задача-сформировать воспитание раздельной сортировки не только у взрослых жителей, но и у детей, чтобы уже с раннего возраста это стало привычкой"- сказал глава Департамента ЖКХ города Москвы Александр Соловьев.

Очень важно еще в детстве сформировать у детсадовцев и школьников полезные привычки, например, такие:

- При рисовании использовать обе стороны листа бумаги, а потом эти рисунки использовать еще раз - для каких-либо поделок.

- Не брать лишнего и не выбрасывать те предметы, которыми еще можно пользоваться.

- Выбирая между карандашами и фломастерами, предпочитать карандаши – потому что для изготовления фломастеров требуется пластик.

- Использовать ручки со сменными стержнями.

- Отказаться от пластиковой посуды и упаковки.

- Сортировать мусор, начиная прямо с детского сада.

И тогда постепенно, шаг за шагом, у ребенка сформируются правильные привычки и навыки, основанные на ответственном подходе к экологическим проблемам современности.

Добиться успеха в этом непростом деле можно лишь методом всестороннего просвещения, постепенно внедряя экологичное поведение в повседневную жизнь, уверена куратор отдела онлайн-просвещения и PR студенческой экологической организации ЭкоГильдия МГУ Анастасия Николаева.

«Необходимо обучать этому детей в детских садах и школах, создавать соответствующие книги, снимать мультики, фильмы и передачи с экологическим содержанием, проводить кейс-чемпионаты, чтобы дети сами задумывались над вопросами окружающей среды и пытались решить проблему. Некоторый прогресс в вопросе экологического просвещения виден уже сейчас. Например, на Всероссийском конкурсе «Большая перемена», где я выступаю экспертом, есть направление «Экология». Однако этих мер всё ещё мало. Мы должны продолжать двигаться в этом направлении, но намного более быстрыми темпами», - заявила Николаева.

Стоит отметить, что многие развитые страны мира уже успели накопить богатый опыт формирования у детей экологического сознания. Там правильному обращению с отходами детей учат с раннего возраста. Например, в Финляндии и Германии просветительская работа с малышами начинается уже в детских садах. В каждой группе устанавливается несколько контейнеров для раздельного сбора мусора, а пока дети не умеют читать, ориентиром для них служит цветовое различие контейнеров. Кроме того, если на прогулке попадается мусор, оставленный в не предназначенном для него месте, ребенку объясняется, что надо его убрать. Так детям прививаются уважение к природе, людям, экологическая сознательность и социальная ответственность. Позже, в школе, добавляются проекты по экологии.

В Испании детей за правильную сортировку отходов поощряют лакомствами. В Бразилии пакеты с сортированными отходами подросток может обменять на проездной билет либо товары первой необходимости. В Японии экологическое просвещение было включено в обязательную школьную программу. Швеция тоже ввела специальный предмет, который так и называется: переработка мусора. Хотя знакомить маленьких шведов с правилами утилизации мусора начинают еще в детских садах – в том числе детей учат, как делать компост из различных отходов и картофельной кожуры (чтобы затем удобрить им свой сад или огород).

В Израиле к просвещению школьников подключаются корпорации, которые занимаются утилизацией отходов, снабжая школьников специальной литературой и проводя с ними дополнительные занятия. Через обучение детей таким образом пытаются воздействовать и на их родителей.

«Нужно, чтобы проблема защиты окружающей среды и её самое яркое проявление, были у всех на слуху. Чтобы люди перестали их отрицать, бояться о них говорить и начали действовать. Новое поколение — это прекрасная возможность воспитать культуру нового человека, который будет минимизировать своё потребление, разделять отходы, делать экологичную упаковку в своей компании и принимать соответствующие законы. Кем бы ни был этот человек нового поколения, он пронесёт идеи экологичности через все сферы своей жизнедеятельности», - подводит итоги нашему небольшому обзору детского экообразования Анастасия Николаева.

А вместо заключения хотелось бы вспомнить слова лауреата Нобелевской премии по физике Нильса Бора, который однажды сказал: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре — оно задохнется в собственных отходах». Чтобы этого не случилось, давайте начнем уже сейчас приучать наших наследников грамотно сортировать отходы и проявлять экологическую сознательность. Обучая их, мы и сами станем более ответственными и внимательными к экологическим проблемам нашего времени.