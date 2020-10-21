Озоновая дыра над Южным полюсом уже накрыла всю Антарктиду

Озоновый слой над Антарктидой истончился на площади в несколько десятков миллионов квадратных километров.

Эксперты Всемирной метеорологической организации (The World Meteorological Organization -WMO) сообщили, что озоновая дыра над Антарктикой стала самой большой и глубокой за последние 20 лет. Это подтверждают и в американском космическом агентстве, и в европейском. Дыра, которая начала увеличиваться с середины августа 2020 года, к октябрю разрослась до 25 миллионов квадратных километров. И накрыла всю Антарктиду.

Из хороших новостей: дыра перестала увеличиваться. То есть, достигла своего максимума.

Некоторое количество озона в атмосфере над Южным полюсом все же имеется, но там его крайне мало – едва наберется на 92 единицы Добсона. А более-менее нормальным уровнем считается тот, который выше 220 единиц. Всё, что ниже - дыра.

За тем, как увеличивается дыра, пристально следят ученые разных стран: на схеме данные с канадских спутников.

Метеорологи подозревают, что появлению гигантской атмосферной прорехи способствуют безответственные страны, которые не соблюдают Монреальский протокол, запрещающий выбросы химических веществ, разрушающих молекулы озона. Если бы они перестали пакостить, то озоновый слой мог бы хоть как-то восстановиться и к 2060 году вернуться к вполне достаточному уровню, который был до 1980 года.

«Вредители окружающей среды», конечно, виноваты. Однако возможно, что не только их пагубная деятельность привела к истончению озонового слоя, защищающего всё живое от опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Британские ученые из Университета Саутгемптона (University of Southampton), ведомые профессором Джоном Маршаллом (John Marshal), грешат еще и на естественные причины – конкретно на глобальное потепление. То есть, на повышение средней температуры на Земле. Почва – особенно в полярных и приполярных районах – интенсивно прогревается и выделяет в атмосферу природные органические соединения - хлорметан, фторметан и диоксид хлора. А они разрушают молекулы озона столь же интенсивно, как и осуждаемые Монреальским протоколом хлорфторуглероды из хладагентов холодильников и кондиционеров.

Уровни озона в Антарктике в единицах Добсона (DU) в разные годы.

Маршал и его коллеги пугают, что озоновый слой вот-вот станет таким тонким, что перестанет защищать. И ультрафиолет начнет убивать. Как 360 миллионов лет назад - во время так называемого Девонского массового вымирания.

Как обнаружили ученые, нынешнее глобальное потепление развивается теми же темпами, что и Девонское. Среднегодовая температура на Земле повышается и приближается к той, которая была 360 миллионов лет назад. Как раз перед массовым вымиранием.

Вывод: гигантская озоновая дыра над Антарктидой, которой по всем законам следовало бы не увеличиваться, а затягиваться, – это тревожный симптом. Одно радует: прежде чем начать массово вымирать, люди на какое-то время избавятся от COVID-19. Поскольку ультрафиолет вроде бы убивает SARS-CoV-2 - зловредные китайские коронавирусы, вызывающие пандемию и самоизоляцию. По крайней мере, Дональд Трамп в этом уверен.

Подробнее об ужасах глобального потепления в нашем материале Новый сценарий конца света: Земле грозит смертельно опасное уменьшение толщины озонового слоя