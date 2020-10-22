Темные тайны вдовца: Еще одна возлюбленная мужа Валентины Легкоступовой погибла при загадочных обстоятельствах

Дочь артистки Анетта уверена: ее маму перед смертью избил муж. Фото: anetta_bril/Instagram

Похоже, интуиция не подвела дочь Валентины Легкоступовой Анетту Бриль, когда она во всеуслышание сказала, что подозревает в смерти матери ее последнего мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Певица вышла за него замуж всего за два месяца до своей неожиданной гибели 14 августа. Перед смертью она перестала выходить на связь с детьми, а на звонки по ее телефону отвечал Фирсов. 5 августа, не дождавшись ответа от матери, Анетта нагрянула в квартиру, где жили новобрачные, застала обоих пьяными (родительницу в синяках и гематомах) и отвезла мать в наркоклинику, где раньше приводил себя в чувство страдающий запоями Фирсов.

Пока проходит свидетелем

Адвокат Легкоступовой Александр Никитин рассказал «КП»: характер повреждений на теле певицы, по мнению родных и ряда специалистов, указывает на то, что, возможно, Валентина была перед смертью избита. Назначенная в рамках доследственной проверки судебно-медицинская экспертиза должна дать ответы на вопросы: откуда взялись гематомы головы умершей, а также синяки и кровоподтеки на всем теле? И вот теперь источник в околоследственных кругах сообщил нам, что на днях все-таки возбуждено уголовное дело по факту смерти Валентины Легкоступовой.

- До этого шла доследственная проверка, опрашивались свидетели, - пояснил нам источник. - Следователь собирался дождаться результатов экспертизы и по ее итогам вынести постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе. Однако, не дожидаясь итога экспертизы, уголовное дело возбудили уже сейчас. Пока в отношении неустановленных лиц. То есть сейчас Фирсов проходит в деле как свидетель. Но, конечно, если будет доказано, что певица была избита, то первым под подозрение попадает он. Ведь они были в ее квартире вдвоем.

Яхтсмен Юрий Фирсов сразу после похорон жены скрылся в Турции. Фото: firsov_yury/Instagram

Синяя Борода

То, что Следственный комитет возбудил дело, свидетельствует о том, что версия о насильственной смерти не исключена. Фирсов ранее дал показания, что певица поскользнулась и упала в ванной, стукнулась головой. И это до некоторой поры рассматривалось как основная версия трагических событий. Однако недавно опрошенные знакомые вдовца дали показания, что до Валентины у него были другие возлюбленные. Хотя яхтсмен формально был женат, он был не прочь закрутить роман и чувствовал себя при этом вполне свободным моряком. Известен как минимум еще один случай, когда возлюбленная Фирсова умерла при загадочных обстоятельствах. Сейчас этот случай тоже проверяется. Тогда на Фирсова грешить не стали. Но если есть уже две схожие истории, когда женщины умирают, оставаясь в его обществе тет-а-тет, - это наводит на определенные мысли.

- Неужели Фирсов - Синяя Борода?

- Ярлыки вешать рано. Скорее всего, умысла убивать у него не было, - считает наш источник в следствии. - Но есть показания, что он бывает очень вспыльчивым и может впадать в ярость. Алкоголь на людей действует по-разному: кто-то становится тихоней, а кто-то буйным. Говорят, Фирсов в подпитии разухабистый и не всегда способен себя контролировать и держать в руках. Быть может, он вспылил во время ссоры с певицей и как-то не сдержался? А скорую не вызывал, чтобы не поднимать шума. Странно то, что Валентина была сильно пьяна, притом что, как отмечают все ее коллеги и знакомые, она вообще не пила. В практике были случаи, когда, чтобы замести следы, человеку, например, потерявшему сознание при избиении, наливали в рот побольше алкоголя, лишь бы только он не помнил, что произошло. Странно и то, что последние дни Валентина не отвечала на звонки дочери, словно была в изоляции.

Характер и большое число травм тоже оставляют массу вопросов. У певицы были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и рук. Неужели столько травм можно было получить при единственном падении? Адвокат семьи предположил, что травмы конечностей могли быть от того, что она пыталась отбиваться в момент избиения.

МНЕНИЕ КОЛЛЕГ

«Она не могла так вдруг спиться за пару недель»

- Гематомы были с разных сторон головы - разве можно так упасть, чтобы удариться и лбом, и затылком, и висками? - негодует знакомая Легкоступовой певица Наталья Штурм. - Уверена, Валя была избита.

- Я тоже склонен к версии, что последний муж виноват в смерти Легкоступовой. Она вообще не пила. Я много с ней работал. У нее не было проблем с алкоголем, - сказал «КП» продюсер Игорь Архипов. - Как это она вдруг могла спиться за пару недель так, что не в состоянии была даже на телефонный звонок ответить?! Явно приложил руку к истории этот яхтсмен, который вызывает подозрения у многих в нашем цеху. Главное, не отпускать ситуацию и все выяснить, наказать виновного. Валя должна была еще жить!

Сын Легкоступовой от второго брака Матвей Григорьев также дал негативные показания про Фирсова, который, со слов парня, вызывал у него одни неприязненные эмоции. Как минимум Юрия Фирсова упрекают в том, что он, даже если певица упала сама, не вызвал скорую и не рассказал о падении ее взрослой дочери. Было упущено драгоценное время: если бы травмированную певицу сразу показали врачам, то ее можно бы было спасти.

- А оставление в опасности - это тоже состав преступления, - подчеркивает адвокат семьи Александр Никитин.

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