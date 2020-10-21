Сын Дмитрия Марьянова: Моего отца перед смертью жестоко избили

Когда артиста не стало, его сыну Даниилу был 21 год. Фото: Ольга АНОСОВА/Facebook

Три года назад, в октябре 2017-го, не стало Дмитрия Марьянова. За это время вдова артиста Ксения Бик успела выступить почти на всех федеральных каналах. Ее рассказы о супруге в большинстве своем малоприятны. В отличие от нее 24-летний сын Дмитрия Марьянова Даниил и его мама Ольга Аносова хранили молчание, отказываясь от интервью. Это первый выход Даниила в публичное пространство после потери отца. Напомним, актер погиб в подмосковном реабилитационном центре «Феникс». Марьянов умирал в страшных мучениях, умоляя вызвать скорую, но так и не получив помощь.

«Жалости к виновным у меня нет»

- Говорят, вы подробно ознакомились с материалами уголовного дела по факту смерти отца?

- Да, ознакомился. Первое, что ужаснуло, - папе за несколько часов до смерти был нанесен сильный удар. Его били, на мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет. Суды идут в Подмосковье (центр «Феникс», где погиб Дмитрий Марьянов, располагался в садовом товариществе в пригороде Лобни. - Ред.), заседания проходят в закрытом режиме, поэтому подробностей раскрывать не могу. Я был на первом заседании. На данный момент их уже прошло 23 (это всего - по уголовным и наследственным делам). Это сложно выдерживать. Хорошо, что рядом мама, родные, Виктория Павловна Крылова (адвокат Даниила. - Ред.), друзья папы, которые меня поддерживают. Я не справился бы без них.

- Спустя три года можете сказать, что время лечит?

- Нет. Не лечит. В чем-то даже стало тяжелее морально. Возможно, это связано как раз с тем, что суды еще продолжаются. Никто не наказан.

- Директор центра «Феникс» Оксана Богданова, которая проходит обвиняемой по делу о гибели Дмитрия, пыталась с вами связаться, выразить соболезнования?

- Нет. И, как рассказывает мой адвокат Виктория Павловна, на судебных заседаниях Оксана Богданова улыбается, смеется, когда общается со своими юристами и представителями. Нет ни раскаяния, ни сочувствия.

- Вы как считаете, Богданова должна получить не условный, а реальный срок наказания?

- Да, считаю.

- Нет ли жалости к ней - ведь у нее двое несовершеннолетних детей?

- Нет. У меня нет жалости к тем, кто не пожалел папу в тот день. Простите, но это правда.

Не пришел на свадьбу

- Ваши отношения с отцом всегда были теплыми. Почему теперь вдова Ксения Бик уверяет, что вы не общались с папой, якобы мама запретила?

- Мы всегда общались с отцом. Много лет у папы были серьезные отношения с фигуристкой Ириной Лобачевой. Для меня это была семья папы. Мы ездили отдыхать вчетвером - папа, Ира, Мартин (сын Ирины Лобачевой. - Ред.) и я. Мартина я считал своим братом. Ксения появилась в жизни папы, когда мне было 17 лет. Поженились они через два года, мне было 19. Не знаю, зачем Ксения обсуждает мои отношения с папой, учитывая то, что я ничего о ней не слышал до моих 17 лет. В любом случае наши отношения с папой - это наше личное. Никто не вправе их обсуждать.

- Почему вы не пришли на их свадьбу?

- Потому что понимал, там будут СМИ. Я всегда старался избегать повышенного внимания. Понимаю, что тогда был не прав по отношению к папе - надо было прийти на свадьбу. Был совсем юным, не справился с эмоциями.

- Как сейчас складываются ваши отношения с вдовой отца?

- Никак. Мы не общаемся.

- О чем бы вы сейчас хотели поговорить с отцом? Что бы ему рассказали?

- Думаю, говорили бы, как всегда, о том, как живем каждый день. Просто бы обсуждали. Я в этом году окончил институт и поступил на Высшие режиссерские курсы в мастерскую Владимира Хотиненко.

- Это папа направил вас в профессию или это личный выбор?

- У меня не было выбора, я так шучу всегда. Родители и все мое окружение - из мира кино, я просто не знаю другого мира. И я всегда очень любил кино. У меня есть несколько короткометражных работ, участие в студенческом фестивале. Получил приз.

- Как вы относитесь к тому, что наследство вашего папы до сих пор не разделено? Идут суды. Почему вы и отец Дмитрия Юрий Георгиевич Марьянов не можете договориться с Ксенией Бик?

- Не хочу думать об этом.

- Вы пишете книгу об отце...

- Важное уточнение: книгу пишу не я, а автор-составитель Инга Ильм (актриса, звезда фильма «Приключения Петрова и Васечкина». - Ред.), близкий друг папы. Я участвую в создании и очень хочу, чтобы книга вышла.

В браке с актером Ксения прожила два года. Фото: kseniyabik/Instagram

КСТАТИ

Заблокировал мачеху в соцсетях

Почему на самом деле сын Марьянова не пришел на его свадьбу? Об этом мы спросили у знакомых. По словам знакомых Марьянова, Ксения приложила все усилия, чтобы поссорить отца и сына. Даниилу она рассказывала, что Дмитрий, напившись, якобы избивает ее. Впечатлительный юноша начал сторониться отца, перестал отвечать на звонки и не пришел на его свадьбу. Тогда Бик стала говорить мужу: «Вот видишь, ты не нужен родному сыну». А Даниилу стали поступать от Ксении сообщения о том, что он плохой сын. У парня случился нервный срыв, он заблокировал мачеху на телефоне и в соцсетях. Дмитрий и Даниил успели со временем поговорить и все выяснить. По словам друзей, актер негодовал, узнав, что Ксения оговорила его и сына.

КСТАТИ

Ксения БИК: Я видела, что он гаснет

Одна знакомая Марьянова передала нам в редакцию переписку с Ксенией Бик после случившейся трагедии. «Тогда я еще думала, что она - положительный герой, - говорит женщина. - А теперь возмущена тем, что она претендует даже на квартиру, которую Димка покупал сыну».

«История эта началась два года назад, - писала Ксения. - Когда Димка окончательно закопался в сериалах. Его от всего этого тошнило. Он мечтал снять свое кино. И мы начали с ним писать сценарий. Сколько мы обкатали продюсеров, спонсоров - не передать! И в каждом кабинете одно и то же: «Это не актуально. Первая мировая война...» Проходит полтора года и... выходит фильм! По Димкиной идее! Я думала, этот удар он не перенесет. Монастыри, духовники, психотерапевты - что я только не подсовывала. Этот центр («Феникс») мне посоветовали наши друзья. Там человека с того света вытащили! Если я скажу, о ком речь, вы сразу поймете, почему это было для нас надеждой. Все, вот ВСЕ, что у меня было в жизни, ушло вместе с Димкой...»

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