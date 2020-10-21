«Не было никакой измены!»: Королёву и Тарзана обвинили в грязном пиаре

Коллеги пары уверены, что с помощью скандала подзабытые звёзды попытались вернуть былую популярность Фото: СОЦСЕТИ

Стриптизер Сергей Глушко публично признался в измене Наташе Королевой. Правда попутно обвинил в циничности свою любовницу, которая утверждала, что ждёт ребёнка от Тарзана.

Однако коллеги звездной пары уверены: никакой измены не было, все это спектакль для телевизионных шоу.

Телеведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова. Фото: СОЦСЕТИ

- Скандал в семье Натальи Королевой и Тарзана сейчас у всех на слуху. Вокруг этого ходит много историй и вопросов, и один из них: нужно ли было прощать измену Тарзана? Я считаю, что измены не было и все это продуманная пиар-история, - говорит kp.ru телеведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова.

- Про эту пару, которая когда-то была на пике популярности, все забыли, а сейчас, особенно в эпоху пандемии, артистам стало сложно, и многие остались без работы. Поэтому привлечь к себе внимание нужно, но кто-то это делает крутыми и качественными проектами, а кто-то желтым пиаром и скандалами. Наверное, если бы Наталья Королева осталась с Игорем Николаевым, она бы до сих пор была той певицей, у которой есть достаточная аудитория для больших концертов, она была бы популярной. Но вышло так. Но если все-таки предположить, что измена действительно была, то тогда, я считаю, что она поступила правильно, простив ее Тарзану. Почему? Потому что они в браке уже 20 лет и всю свою молодость она посвятила ему и отношениям с ним. Сейчас скорее всего она уже не найдет себе такого же “тарзана”, с которым счастливо и в гармонии проведет дальнейшую жизнь. Главное - это не просто простить, а обсудить все, чтобы сразу закрыть все вопросы для себя по этой теме.