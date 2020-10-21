«Месси стоит 100 млн евро, а Кокорин - 6»: Как высчитывают рыночную стоимость футболистов

Самый дорогой футболист мира на данный момент - 21-летний француз Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивают в 180 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях был опубликован обновленный список самых дорогих футболистов Российской Премьер Лиги. Самым-самым оказался бразилец Малком, играющий за питерский «Зенит» - 30 млн евро. Самый дорогой игрок с российским паспортом - натурализованный бразилец Марио Фернандес из ЦСКА (20 млн евро). Ну а если брать именно воспитанников российского футбола, на первом месте еще один армеец - полузащитник Федор Чалов (13 млн евро).

При этом самый дорогой футболист мира на данный момент - 21-летний француз Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивают в 180 млн евро. Знаменитый аргентинец Месси, которому уже 33 года, замыкает десятку самых дорогих игроков и стоит 100 млн евро. А его многолетний конкурент Криштиану Роналду (35 лет) лишь на 67 месте (60 млн евро).

Многие болельщики любят изучать подобные рейтинги. Уже много лет рыночную стоимость игроков подсчитывает немецкий сайт Трансфермаркт. При этом мало кто из болельщиков знает, из чего складываются эти цифры. Современный футбол - это бизнес, а игроки - капитал. Никто не хочет платить за новичков неоправданно дорого. Но как узнать в каждом конкретном случае, дорого - это сколько? Многие клубы и менеджеры ориентируются в том числе на стоимость игроков, которые регулярно обновляет Трансфермаркт. Но как считают, сколько стоит сейчас тот или иной футболист? Об этом мы поговорили с редактором русскоязычной версии сайта Трансфермаркт Артемом Заводником. Артем уже несколько лет живет и работает в немецком Штутгарте.

Редактор русскоязычной версии сайта Трансфермаркт Артем Заводник

КОКОРИН БОЛЬШЕ НЕ САМЫЙ ДОРОГОЙ НАПАДАЮЩИЙ «СПАРТАКА»

- Итак, как вы высчитываете стоимость футболистов?

- В первую очередь цена зависит от показателей игрока за последние матчи - как он себя проявляет, как играет, прогрессирует ли. Второй момент - возраст. Чем футболист моложе, тем выше на него спрос и стоимость растет более прогрессивно. Третий момент - спрос на игрока на реальном футбольном рынке. И четвертый момент - национальные особенности чемпионата. В России, например, лимит на легионеров есть. Это тоже в определенной степени влияет на стоимость (россиян, - Авт.).

- Это все компьютеры считают или в ручном режиме?

- В ручном. Нет никакого счетчика, который автоматически выдает какие-то цифры.

- Я еще не видел новых цифр после обновления. Но до этого меня смущала стоимость некоторых игроков московского «Спартака». Например, Александр Кокорин по версии вашего сайта стоит 6 млн евро. При этом до минувших выходных (гол с пенальти «Химкам», - Авт.) не забивал в РПЛ с легендарного матча «Сочи» с молодежкой «Ростова». А швед Джордан Ларссон, который на 7 лет моложе и является лидером атак «Спартака», - всего 4 млн. То есть малоэффективный Кокорин в полтора раза дороже…

- Ларссон после обновления стоит больше, чем Кокорин. Его новая стоимость - 6,5 млн евро. Потому что вклад его в атакующую игру «Спартака» намного больше. И мы вот думали, кстати: у «Спартака» такой редкий случай для нашего российского футбола, что нападение и ближайший резерв этого нападения почти равноценны по своим качествам. Поэтому они должны быть и по своей стоимости примерно одинаковые. Поэтому Ларссон теперь самый дорогой нападающий «Спартака». Соболев сравнялся по цене с Кокориным, а Понсе стоит чуть-чуть поменьше. (5 млн евро, - Авт.). Но опять же, это промежуточное обновление. К зиме все может измениться. Если Кокорин будет продолжать лечиться или мало играть, он может опуститься на четвертое место по стоимости (из нападающих «Спартака», - Авт.).

ИГРОКА СБОРНОЙ РОССИИ НЕ ВЗЯЛИ В ЕВРОПУ ДАЖЕ БЕСПЛАТНО

- Полузащитник сборной России Далер Кузяев (полузащитник, 27 лет) стоит у вас на сайте 8 млн евро. Этой осенью он пытался уехать в европейский клуб. Но по факту мы видим, что даже бесплатно его никто не взял. Почему?

- Переход россиян в европейские чемпионаты - очень сложный процесс. После бронзового для нас Чемпионата Европы 2008 года в Европу уехали Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов. Но за последние лет десять из переходов в ТОП-5 чемпионатов можно вспомнить только Головина в «Монако», Миранчук вот сейчас уехал в «Аталанту», а Смолов на полгода ездил в Испанию. Это связано с тем, что есть очень большой скепсис к нашим игрокам, к их адаптации в новой команде. В Германии, например, нет никаких скидок на адаптацию, язык. За тебя платят большие деньги, тебе платят большую зарплату. Месяц-два дают на вливание в команду и все, дальше никто не будет тебя ждать. Если ты пришел, иностранный игрок, ты должен быть минимум на голову выше местных. Иначе смысла в покупке иностранца нет. Тут все живут по рыночным понятиям.

Далер Кузяев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я знаком с Кузяевым, - продолжает Заводник. - Знаю, что у него реально было несколько предложений и он очень хотел уйти. Я конкретно знаю, как было с немецким «Фрайбургом». Кузяев был в ТОП-списке клуба, было три футболиста, из которых они выбирали усиление в середину поля. В итоге остались только он и еще один французский футболист. Между ними выбирали. И они выбрали француза, потому что они понимают, что он во Фрайбурге, на границе с Францией (до границы около 20 км, - Авт.), скорее адаптируется, чем Далер Кузяев, который в 27 лет первый раз переезжает в Европу. В «Хоффенхайме» и «Марселе» Далер из этих списков еще раньше отсеялся. То есть там даже до переговоров не дошло дело. Конкретные предложения были из «Алавеса» (Испания), «Фрайбурга» (Германия), «Страсбура» (Франция) и «Глазго Рейнджерс» (Шотландия). По разным причинам там не срослось. Это тяжелый вопрос. И тут надо учитывать, что зарплата в Европе у футболиста была бы меньше, чем в России.

ВЫЗОВ В СБОРНУЮ НЕ ДЕЛАЕТ ИГРОКА ДОРОЖЕ?

- Во второй немецкой Бундеслиге сейчас играет российский футболист, о котором большинство болельщиков в России до недавнего времени не имели ни малейшего представления. Защитник Александр Жиров выступает в «Зандхаузене». То, что Черчесов вызвал его в сборную (но Жиров пока не сыграл ни в одном матче, - Авт.), повышает трансферную стоимость игрока? Сейчас он стоит 800 тысяч евро.

- Конечно, вызов в сборную имеет значение, но если человек в первый раз вызван, и пока еще за сборную не сыграл, это не повлияет на его цену. Тем более, что это вторая Бундеслига, там пока и не было обновления цен. Во-вторых, его игра… Он же не стал сразу вот так играть. Когда Жиров пришел в «Зандхаузен», он сыграл два матча не очень хорошо и его сразу зачехлили. Там, скорее, все говорили о провале. Но новый тренер, который до сих пор тренирует «Зандхаузен», поверил в Жирова, дал ему время на адаптацию и тот стал играть. При этом я не сказал бы, что игрок какой-то сверхъестественный уровень показывает. Просто, к сожалению, в центре защиты у сборной России очень скудный выбор, особенно если у кого-то травмы. Поэтому вызов футболиста, который играет в Европе, пусть и во второй Бундеслиге, чтобы посмотреть на него, познакомиться, конечно имеет смысл.

Баринов - главный из молодых российских игроков кандидат на переезд в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛУЧШИЕ. МОЛОДЫЕ. НАШИ

- Назовите ТОП-3 россиян, которые в ближайших год могли бы уехать в топовый европейский чемпионат.

- Я считаю, что первый в этом списке - Дмитрий Баринов из московского «Локомотива» (24 года, - Авт.). Это футболист, который очень круто прогрессировал в последнее время. Это игрок, которого можно встроить в любые игровые схемы. Такие футболисты очень ценятся. Это штучный товар. Несмотря на его русский паспорт, с учетом того, что его агент Вадим Шпинев недавно сумел пристроить в Европе свой самый серьезный актив (Алексей Миранчук перешел в «Аталанту»), Баринов - главный из молодых российских игроков кандидат на переезд в Европу. В тройку я также включил бы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Он на очень хорошем уровне сейчас играет. Правда, вратарям лучше переезжать в другой чемпионат в более взрослом возрасте, когда ему хотя бы 23-24. (Сафонову 21, - Авт.). Но если Сафонов сейчас проявит себя в Лиге чемпионов, я не удивлюсь, если «Краснодару» поступит какое-то серьезное по финансам предложение из Европы и Сафонов переедет в топ-чемпионат. Тем более спрос на вратарей есть. Третьим в этом ТОП-3 я назвал бы, возможно, не самый очевидный вариант - Даниил Лесовой из «Динамо» (22 года, - Авт.). Мне кажется, он тоже мог бы заиграть на европейском уровне.