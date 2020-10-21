В России вслед за «дальневосточным гектаром» появится «арктический гектар»

Премьер Михаил Мишустин принял участие в торжественной церемонии приемки атомного ледокола «Арктика». Фото: REUTERS

В среду в Мурманске премьер Михаил Мишустин принял участие в торжественной церемонии приемки атомного ледокола «Арктика». Это самый большой и мощный ледокол в мире, способный пробивать лед толщиной до 3 метров. В минувший понедельник ледокол прибыл в Мурманск после ледовых испытаний. Уже с декабря этого года «Арктика» начнет сопровождать суда в акватории Северного морского пути.

Церемония прошла на вертолетной площадке ледокола. Под звуки гимна на палубе корабля подняли российский флаг. После этого премьеру предложили осмотреть ледокол. Мишустин заглянул в машинное отделение, центральный пост управления и на капитанский мостик.

- Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути. Усилит интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией, - отметил, выступая на церемонии Мишустин.

Ледокол "Арктика" Фото: REUTERS

Серия новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, позволит увеличить объем грузоперевозок по Северному морскому пути. В ближайшие 5 лет должны быть построены еще четыре ледокола этой серии. За 9 месяцев этого года общий объем грузоперевозок по Северному морскому пути составил 24,5 миллиона тонн. В основном это сжиженный природный газ. А в 2024 году объем перевозок должен вырасти до 80 миллионов тонн.

- Надо активнее увеличивать свое присутствие в Арктике: этим мы решаем задачи обеспечения национальной безопасности нашей страны и ее экономические интересы, - отметил Мишустин на совещании по вопросам развития Северного морского пути.

В рубке ледокола. Фото: REUTERS

После этого премьер также встретился с инвесторами, которые готовы вкладывать свои деньги в освоение Арктики.

- Фонд развития Дальнего Востока и Арктики будет поддерживать крупные и небольшие проекты. Правительство приняло решение снизить ставку, по которой фонд будет предоставлять средства резидентам. Она составит 2% вместо 5%, которые были до этого, - сообщил Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство готовит программу по выделению земельных участков «Арктический гектар». Законопроект вскоре должны внести в Госдуму. Мишустин привел в пример программу «дальневосточный гектар», которая, по его словам, оказалась востребованной. Премьер также сообщил, что в Арктической зоне могут быть применены и различные меры по поддержке внутреннего туризма.