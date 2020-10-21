Внучка Чапаева - о памятнике убийце ее деда: Какая сволочь это придумала? Рожу бы намылить!

Внучка Василия Чапаева об установке бюста казаку Тимофею Сладкову: "Рожу бы намылить собственной рукой!". Фото: Личный архив + ataman-ovko.ru

В поселке Красное Оренбургской области на улице имени Чапаева установили памятник белоказачьему полковнику Тимофею Сладкову. Именно так называемый Лбищенский рейд сводного отряда Сладкова привел к разгрому штаба 25-й дивизии и смерти самого Чапаева.

«КП» связалась с внучкой легендарного комдива, дочерью его старшего сына Александра, Татьяной Чапаевой.

- К вам обращались по поводу установки этого памятника?

- Мне звонили по поводу этого памятника Сладкому уже тогда, когда его поставили.

- Вам сказали, что поставлен памятник человеку, который виновен в гибели вашего деда?

- Он прямо не виновен. Но кто додумался установить такой памятник на улице, которая носит имя моего деда? Кто это инициировал? Кто разрешил?

- Вас не спрашивали?

- О чем вы? В какой стране живете? Они сами решают, как поиздеваться!

- Вам фамилия Сладкова прежде была знакома?

- Конечно. Да, был Лбищенский рейд по тылам красных. Но Сладков его возглавлял, насколько мне известно, на расстоянии. В момент гибели штаба 25-й чапаевской дивизии и самого деда его в том месте не было.

- Вы считаете установку такого памятника кощунством?

- Это иезуитство! Какая сволочь это придумала? Рожу бы намылить собственной рукой! Ну можно так издеваться над народом? На улице легендарного красного командира поставить памятник белому казаку, люди которого убили Чапаева? Это издевательство! А народ это все кушает. Ну что, посмеемся?!

Василий Чапаев. Фото: ru.wikipedia.org

- Вы бывали в этих местах, в селе Красном?

- Нет. И фотографий не видела.

- В поселковом совете сказали, что жители были не против.

- Они уже обалдевшие от потоков информации. Чокнутые. Не соображают, что они настоящие иуды. Люди жизнь отдавали за то, чтобы они жили, за справедливое социальное государство. В столице этого государства памятника Чапаеву нет. Есть в Чебоксарах - его перевезли туда с ВДНХ. Есть бюст в музее Чапаева. Там, где Лбищенск — такой, что лучше бы не ставили. Под Уфой жуткий бюст стоит. Зато по всей Сибири понатыкано памятников белочехам, да еще Колчаку поставили в Иркутске — нет слов! И как можно царя боготворить — сколько он людей расстрелял в кровавое воскресенье?! Вот скоро придет народная власть и все к черту повалит. Печенкой чувствую — недолго осталось.

Мы обратились за комментарием и к Владимиру Хандорину, историку Белого движения, доктору исторических наук, профессору Московского государственного института культуры.

- В истории Белого движения фигура Сладкова — значимая?

- Это фигура, скорее, второстепенная. По масштабу тех войск, которыми он командовал — не намного выше самого Чапаева. По большому счету, он не успел особо прославиться ничем, кроме этого Лбищенского рейда в августе-сентябре 1919 года. Сладков не вошел в пантеон наиболее известных героев Белого движения.

- То есть, действия его частей не определяли положения на фронтах?

- Конечно. Но и в каких-либо карательных операциях он никогда замечен тоже не был. А тот его сентябрьский рейд считается одной из самых удачных, пусть и локальных операций в осенний период. На Восточном фронте ситуацию рейд принципиально не изменил — уже шло отступление войск Колчака. Известность Сладкова связывают с известностью Чапаева, а тот на самом деле во всей стране стал популярен после выхода фильма «Чапаев» - а так бы мог остаться на уровне известности Фабрициуса или Пархоменко.

- Но Сладков, который через Персию перебрался во Францию, там же стал писать рассказы?

- Писал. Но не первого уровня. Не Бунин с Куприным. Очерки Сладкова не получили такой известности, как дроздовские «В огне», например или «Ледяной поход» Гуля. Но как личность он заслуживает увековечения.