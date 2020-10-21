Наталья Бондарчук: «Мы с Федором стали теперь круглыми сиротами»

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Она ушла в один день со своим мужем – прославленным режиссером Сергеем Бондарчуком. Только через 26 лет после его смерти. О том, что это совпадение неслучайно, мы поговорили со старшей дочерью Сергея Федоровича – режиссером Натальей Бондарчук.

- Я знала о болезни Ирины Константиновны. Федор (Федор Бондарчук – Ред.) мне рассказывал, что ей тяжело, что она угасает. Но я была потрясена, что она ушла именно 20 октября, в день памяти нашего папы, - говорит Наталья Сергеевна. - Когда я выражала брату соболезнования, я ему об этом написала: Ирина Константиновна выполнила не только свой долг перед отечеством, но и свой семейный долг. Она уникальная женщина. Иришу, как ее называли в семье, все очень любили, уважали.

Она была женщиной, которая полностью посвятила себя призванию своего мужа, его профессии, делу жизни. Во многом даже в ущерб себе, ведь она была очень востребована в кино. Ирина Скобцева обладала такой уникальной красотой, что могла бы сниматься гораздо больше. Если бы не она, киноэпопеи «Война и мир» вообще бы не было. Этот фильм, между прочим, завоевал премию «Оскар» и «Золотой глобус». На съемках картины у папы случилась клиническая смерть. Ирина Константиновна его выхаживала.

Я помню ее слезы, когда она услышала реквием, который написал мой Ванечка (композитор Иван Бурляев – Ред.) в память о Сергее Федоровиче Бондарчуке. Я ее утешала. Она очень переживала смерть моего папы, своего мужа. Не говоря о том, как она переживала смерть дочери Алены.

- Ирина Константиновна ушла через полгода после вашей мамы – актрисы Инны Макаровой (вторая жена Сергея Бондачука – Ред).

- 2020 год в нашей семье выдался очень тяжелым. 25 марта ушла моя мама. Причем ей было столько же лет, сколько Ирине Константиновне – 93 года. Я написала Федору в соболезнованиях: мы с тобой, брат, стали круглыми сиротами. Береги себя. Он ответил мне: люблю тебя, сестра, спасибо. У нас с ним теперь нет ни папа, ни мамы. Осиротели в один год.

Режиссер Наталья Бондарчук. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Как произошло ваше знакомство с Ириной Константиновой?

- Мое отношение к Ирине Константиновне вырастало и менялось вместе со мной. Они с отцом приезжали ко мне в моем детстве. Она подарила мне куклу. Когда я подросла, она часто приглашала к себе. Но особенно близко стали общаться, когда ушел отец. Она приглашала меня на все премьеры Алены. Мы всегда вместе радовались успехам моей сестры...

Завтра, 22 октября, пройдут похороны Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище.