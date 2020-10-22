Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан: ЦРУ сделало больше плохого, чем хорошего… То есть наоборот!

Джон Бреннан выступил с онлайн-лекцией по случаю презентации своих мемуаров

Бывший директор ЦРУ США Джон Бреннан выступил с онлайн-лекцией по случаю презентации своих мемуаров. На мероприятие были приглашены члены одного из самых влиятельных и самых закрытых нью-йоркских клубов, но журналист kp.ru смог оказаться в числе гостей.

Ветеран невидимого фронта отвечал за внешнюю разведку США с 2013 по 2017 год. Именно под конец его срока, в 2016-м, как утверждают в Америке, Россия «вмешалась в выборы», на которых победил Дональд Трамп.

Впрочем, перед тем, как перейти к этой горячей теме, 65-летний эксперт начал с исторического экскурса. И ответил на вопрос, правда ли, что в 1970-е американские разведчики вмешивались в выборы в Чили и Италии.

— В годы холодной войны ЦРУ боролось с коммунизмом. В выборы в других странах мы не вмешивалось. Мы лишь помогали ослабленным государствам защититься от коммунистического путча. В целом ЦРУ сделало больше плохого, чем хорошего, — отметил Бреннан.

Прямо так и сказал. Впрочем, сразу поправился:

— Нет, конечно, наоборот. Больше хорошего, чем плохого!

Затем Бреннан плавно перешёл к современности.

— Не скажу за Трампа, но в годы Буша-младшего и Обамы мы никогда не пытались вмешиваться в выборы и их результаты в других странах. А вот русские вмешивались и в 2016-м, и в другие годы. Они делали это десятилетиями, у них есть для этого все возможности. Я видел доказательства. Конкретный пример — взлом почтового сервера Демократического национального комитета летом того года: там были письма, компрометирующие окружение Хиллари Клинтон, что, конечно, помогло Трампу.

Впрочем, конкретных доказательств «вины русских хакеров» в этом прискорбном инциденте Бреннан не привёл. По другой версии, в одном из резонансных взломов того года виновата сама Хиллари, которая грубо нарушила инструкции и вела деловую переписку с незащищённого почтового сервера в подвале собственного дома. Образно говоря — оставила дорогую машину с ключом в замке зажигания в криминальном районе.

Но вернёмся к лекции Бреннана. После того, как он ушёл из спецслужб в 2017 году, никаких данных, что русские «продолжали взламывать американскую демократию», у него не было. Но враг всё равно не дремлет!

— Я уверен, что Россия продолжит вести эти операции, собирать разведданные. На острие их усилий будут медиа-платформы в соцсетях, — сказал экс-разведчик (получается, что, по его мнению, русские снова взломают выборы с помощью тролльских комментариев и рекламных объявлений на Фейсбуке).

Также он дал понять, что в ближайшие дни нас ожидают новые вбросы компромата об украинских коррупционных схемах противника Трампа — кандидата в президенты от демократов Джо Байдена:

— Много американцев уже проголосовало досрочно, это последнее окно возможностей, чтобы скомпрометировать противников. Трамп продолжит эти (пропагандистские) действия против Байдена. Не удивлюсь, если русские, которые хотят, чтобы Трамп переизбрался, тоже что-нибудь предпримут.

Вообще неприязни к нынешнему хозяину Белого дома Бреннан не скрывает:

— У Дональда Трампа не было опыта в госуправлении, не было понимания роли США в мировых процессах.

Что ж, удастся ли 45-му президенту переизбраться, и обвинят ли в таком случае демократы (вместе со своими сторонниками наподобие Джона Бреннана) Россию в очередном «взломе выборов» — узнаем уже через две недели.