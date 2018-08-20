Трамп назвал Бреннана худшим главой ЦРУ в истории страны

СЕГОДНЯ 19:57 2018-08-20T19:57:31+03:00

Президент США сомневается в том, что экс-директор ЦРУ подаст на него в суд в связи с лишением допуска к секретной информации

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Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана худшим главой этого ведомства в истории страны. Американский лидер также сомневается в том, что Бреннан подаст на него в суд в связи с лишением допуска к секретным данным.

«Я надеюсь, что худший руководитель ЦРУ в истории нашей страны подаст иск. Было бы тогда так легко получить все записи, письма и документы, которые не только покажут, как плохо он делал свою работу, но и то, насколько он был вовлечён в мошенническую охоту на ведьм Мюллера!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 20 августа.

Он подчеркнул, что Бреннан «не будет судиться».

Напомним, 15 августа стало известно, что Трамп решил лишить Бреннана доступа к секретной информации,а также планирует это сделать в отношении других бывших руководителей спецслужб и ведомств. Позже Бреннан прокомментировал эту меру американского президента, заявив, что Трамп «не заставит его молчать».