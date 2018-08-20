Трамп назвал Бреннана худшим главой ЦРУ в истории страны
Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана худшим главой этого ведомства в истории страны. Американский лидер также сомневается в том, что Бреннан подаст на него в суд в связи с лишением допуска к секретным данным.
«Я надеюсь, что худший руководитель ЦРУ в истории нашей страны подаст иск. Было бы тогда так легко получить все записи, письма и документы, которые не только покажут, как плохо он делал свою работу, но и то, насколько он был вовлечён в мошенническую охоту на ведьм Мюллера!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 20 августа.
Он подчеркнул, что Бреннан «не будет судиться».
Напомним, 15 августа стало известно, что Трамп решил лишить Бреннана доступа к секретной информации,а также планирует это сделать в отношении других бывших руководителей спецслужб и ведомств. Позже Бреннан прокомментировал эту меру американского президента, заявив, что Трамп «не заставит его молчать».