Не Дно, а днище: кто вошел в Топ-10 самых матерящихся российских городов

Поток нецензурной ругани в соцсетях с начала года вырос вдвое Фото: Shutterstock

Среди многих российских показателей, характеризующих благополучие жизни в том или ином регионе, не последнее место должна занимать частота употребления местными жителями матерных слов. Оно понятно, что в нашем великом и могучем крепкое словцо может нести в себе тысячи эмоциональных оттенков – от невероятных высот духа до глубин самого горчайшего отчаяния. И все же, все же… От сытой и спокойной жизни матом не разговаривают.

В каких российских городах чаще всего используют нецензурные выражения, узнали специалисты компании Interium, проанализировав записи наших сограждан в соцсетях. В рейтинге оказался неожиданный лидер – город Дно Псковской области, в котором частота употребления похабных выражений оказалась просто запредельной. И как тут не вспомнить «правило Капитана Врунгеля» - как вы город назовете, так он… и заговорит. Впору посоветовать местным жителям создать петицию о переименовании местного города - да хоть бы и в Высший Свет.

Впрочем, есть и более прагматичное объяснение этой «донной аномалии». Многие сетевые хулиганы ради смеха выбирают в соцсетях в качестве места жительства город с этим звучным названием. Вот и получается, что едва ли не половина матерщинников Рунета живет «на Дне».

В тройку самых матерящихся городов страны попали также Краснодар и Москва, но это, осмелимся предположить, от избытка чувств – по уровню жизни оба города стабильно находятся на вершинах всех рейтингах. Знаменитая «культурная столица» России замкнула первую пятерку. Хочется верить, что матом в Питере ругаются хоть и часто, но изысканно.

Составители исследования отмечают, что в 2020 году поток грубых выражений в Сети вырос примерно вдвое. Очевидно, сказывается стресс из-за ситуации с коронавирусом и экономическим кризисом в мире.

КОНКРЕТНО

Топ-10 городов-матерщинников

Дно (Псковская область).

Краснодар

Москва

Калининград

Санкт-Петербург

Анапа (Краснодарский край)

Мурманск

Ростов-на-Дону.

Петрозаводск.

Владивосток.