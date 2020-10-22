«Модный провал»: Светлану Ходченкову обвинили в отсутствии вкуса

На премьеру фильма «Любовь без размера» актриса пришла в спорном наряде Фото: Иван МАКЕЕВ

«Любовь без размера» -так называется романтическая комедия, главную роль в которой сыграла Светлана Ходченкова.

На премьеру фильма кинодива пришла в весьма спорном наряде. Если к платью вопросов не возникло, то выбор обуви показался подписчикам ее Инстаграма странным. Мол, как можно было надеть под чёрные колготки светлые туфли. Ладно бы это была юная звёздочка, а тут все -таки 37-летняя дива, сыгравшая в голливудских фильмах, для многих икона стиля.

«Любовь без размера» -так называется романтическая комедия, главную роль в которой сыграла Светлана Ходченкова. Фото: Иван МАКЕЕВ

-Это моветон, вы же известная актриса, наймите срочно стилиста,-пишут Ходченковой фанаты.

-Светлые туфли и светлая кожа - тут нет особой дисгармонии,-успокоила поклонников звёзды ведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова.- Но лучше бы конечно подошли темные туфли, но я думаю, тут есть два варианта, почему она пошла так. Во-первых, возможно, она очень спешила и обула то, что первое попалось под руку. Во-вторых, она могла специально надеть эти туфли, чтобы разбавить свой строгий образ интересным акцентом. Но конечно, под такой образ, в идеале все-таки подбирать более темный тон туфель.

Если к платью вопросов не возникло, то выбор обуви показался подписчикам ее Инстаграма странным. Фото: Иван МАКЕЕВ

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Маша поет и танцует «на бэках» у московской звезды. Однако ей уже за тридцать, и продюсер намекает, что грудь больше не проходит по «профстандартам». Девушка решает исправить ситуацию, но для этого нужно поехать с «бывшим» к подножию Эльбруса. На курорте ее ждет неожиданная встреча и совершенно новые жизненные перспективы.

На премьеру фильма кинодива пришла в весьма спорном наряде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Это первый большой кинотеатральный релиз Киностудии им. М. Горького после ребрендинга.