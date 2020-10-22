Андрей Красов: Никто из России в Карабах не летит

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов вступил в заочную полемику с коллегой по нижней палате парламента Константином Затулиным. Последний посчитал возможным урегулирование конфликта и нашем военном присутствии в Армении.

В интервью РИА Новости господин Красов заявил, что в зоне Нагорно-Карабахского конфликта применения российских Вооруженных сил не планируется, данная позиция согласована с нашим Минобороны, ну а господин Затулин, по мнению зампреда оборонного комитета, на эту тему говорить от имени нижней палаты уполномочен не был.

Депутат также напомнил, что президент страны Владимир Путин, глава МИД и Минобороны России предпринимают усилия, для того, чтобы решить проблему мирным путем.

- Все эти меры являются достаточными для достижения положительного результата, - заявил парламентарий.

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