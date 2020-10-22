Константин Затулин: Россия могла бы высадить десант в Армении. Но не в Карабахе

В условиях, когда военные действия продолжаются и конца-края конфликта не видно, мы могли бы провести операцию и ввести десант на территорию Армении Фото: Николай ХИЖНЯК

Первый заместитель председатель комитета по делам СНГ Константин Затулин представил свою точку зрения на ситуацию вокруг войны в Нагорном Карабахе и на роль России в этом регионе, а также в возможном урегулировании конфликта и нашем военном присутствии в Армении, где много лет осуществляет важнейшую функцию сдерживания самая крупная в Закавказье военная база.

- Константин Федорович, вы допустили возможность десантной операции российских войск в Армении?

- Я рассуждал о том, что можно было бы сделать для того. Чтобы влияние России в регионе не подверглось эрозии в связи с конфликтом в Карабахе.

- Вы считаете возможным наш десант?

- В условиях, когда военные действия продолжаются и конца-края конфликта не видно, мы могли бы провести операцию - да, ввести десант на территорию Армении как члена ОДКБ. Но не в Карабах, конечно. Об этом речи нет.

- Повод?

- У нас в Армении, в Гюмри, база на 5 тысяч солдат. Она в уязвимом положении. Воздушное пространство вокруг заблокировано. Сухопутным путем через Грузии военные грузы в Ереван мы доставить не можем. Через воздушное пространство Турции и Азербайджана - тоже . На фоне общей блокады Армении мы видим и блокаду нашей базы с российскими военнослужащими, которые там находятся.

- И вы предлагаете...

- Я предлагаю эту блокаду демонстративным образом прорвать.

- Но прорыв — через воздушное пространство Грузии?

- Да, в обычной ситуации Грузия могла бы пожаловаться на нас Америке и НАТО. Но это не тот случай, когда США будут нам препятствовать.

Константин Затулин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Почему?

- Потому, что Вашингтон вместе с Парижем входит вместе с нами в Минскую группу по урегулированию карабахской проблемы. И мы выступаем с солидарных позиций — о необходимости прекращения огня. Мы против активизации третьих стран в этом регионе.

- А Грузия наши военно-транспортные самолеты не начнет сбивать?

- От этого ничего хорошего для Грузии не будет. И в Тбилиси это понимают. Но это мое личное мнение.

- Но Москва должна получить официальный запрос Еревана на отправку своих войск в республику?

- Конечно, запрос такой должен прозвучать. То, что до сих пор такого обращения нет — наводит на определенные размышления.

- Ереван не обращается в Москву, потому что боится чьей реакции — Вашингтона, Парижа, Брюсселя, Анкары?

- Думаю, на предварительных этапах Ереван отговаривают от этого. И сам премьер Пашинян, думаю, не в восторге от возможного усиления российского военного присутствия в республике. Известно, что при всех наших, официально дружественных, отношениях большого доверия между его командой и Россией нет. И предыдущего президента Армении, кстати, только-только выпустили из тюрьмы — но это не благодаря, а вопреки воли Пашиняна.

- Возможный десант наших войск в Закавказье — в рамках каких договоренностей вероятен?

- Нам нет необходимости спрашивать в данном случае мнение других членов ОДКБ. Такое решение зависит от воли Армении - и от нашего согласия. Такие челны ОДКБ, как Киргизия или Таджикистан - они явно не рвутся участвовать в подобной операции.

- А Белоруссия?

- У Белоруссии непростые отношения на уровне лидеров с Арменией. Но у Москвы достаточно двусторонних договоренностей с Ереваном.

- Сколько военнослужащих, по вашему, Россия могла бы отправить в Армению?

- Ответ на этот вопрос отставил бы военным специалистам. Это политический жест. Мы не должны умыться и отойти в сторону. Знаю, сколько бы мы не выступали за мир - Анкара будет продолжать говорить о войне до победного. Турция уже не стесняется в этот момент рассуждать даже о Крыме.

- Каким может быть масштаб десанта?

- Внушительным. Но Ереван должен сам обратиться с таким запросом. Насильно никого счастливыми мы делать не должны.