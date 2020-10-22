Опубликована архитектура программы форума «Сильные идеи для нового времени»

Фото: форум «Сильные идеи для нового времени»

Двухдневная деловая программа включает пленарное заседание, дискуссии по семи тематическим направлениям, питчинг идей, презентации, дебаты и лекции футурологов. На Форуме будут представлены идеи, вошедшие в топ-100 по итогам экспертного отбора и народного голосования на крауд-платформе idea.asi.ru. К участию приглашены инициаторы наиболее перспективных идей, представители региональной и федеральной власти, блогеры и лидеры мнений, представители крупного бизнеса и НКО, руководители государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.

«Поиск идей является сейчас одним из главных трендов не только в российской, но и в мировой экономике, и форум сильных идей весьма своевременно появился как ответ на вызовы времени. Это беспрецедентная возможность изменить страну по инициативе граждан, прислушаться к голосу каждого, проанализировать жизнеспособность инициатив и незамедлительно провести изменения в жизнь. Уверен, что идеи, представленные на Форуме, положат начало совершенно новым процессам в экономике и ускорят инновационное развитие регионов и всей нашей страны», – отметил советник президента России Антон Кобяков.

«Мы хотим сделать Форум по-настоящему глобальным с точки зрения обсуждаемых тем. Это первая такая дискуссия, которая затронет повестку третьего десятилетия XXI века. Кооперация технологических платформ, новые условия взаимодействия работодателя и работника, радикальное изменение подходов к определению социальной нормы жизни, ответ на экологические вызовы – это лишь несколько примеров вопросов, которые мы ставим перед участниками наших мероприятий. Этот год показал, что ответы нам нужны как можно быстрее», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Напомним, шорт-лист идей формировался из предложений, поступивших по семи тематическим направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса».

Так, в треке «Современная экономика» обсудят стратегии для поиска баланса между сохранением экономики и борьбой с пандемией COVID-19, модернизацию национальнои экономики, направления региональной политики до 2030 года, развитие туризма и малого и среднего предпринимательства, целесообразность введения безусловного базового дохода. Состоится бизнес-завтрак на тему экспорта.

В треке «Новая технологическая стратегия» рассмотрят развитие сотрудничества России с другими странами в разрезе создания центров высоких технологии и образования за рубежом, цели и возможности применения искусственного интеллекта. В Клубе губернаторов обсудят драйверы технологического развития в регионах, состоятся Data DebatbI на тему использования данных для общественного диалога и создания сервисов.

Направление «Новые компетенции» будет посвящено будущему среднего и высшего профессионального образования, изменениям на рынке труда, роли бизнеса как обучающей среды и новому поколению как лидеру технологического прорыва.

В рамках направления «Новая социальная стратегия» состоятся дискуссии, посвященные работе системы социального обеспечения в интересах семьи и детства, формированию индекса детского благополучия, а также благотворительности, этике отношений в сфере здравоохранения, социальной ответственности в эпоху пандемии. В рамках реализации Национальной социальной инициативы состоится заседание рабочих групп Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Социальная политика», «Образование и наука», «Здравоохранение».

Участники дискуссий в треке «Новое городское развитие» обсудят вопросы формирования комфортной городской среды, устройства дорожного движения в городах, а также развитие креативной экономики. Пройдет заседание Клуба городских лидеров.

В треке «Новая молодежная повестка» обсудят развитие молодежного предпринимательства, бизнес-возможности для студентов, представят рейтинг привлекательности регионов для молодежи. Состоится первенство по стратегическому менеджменту Global Management Challenge.

В направлении «Новые идеи для бизнеса» займутся поиском «новой нефти» – возможностей продуктового рынка и вопросами обеспечения продовольственного суверенитета. Дискуссии будут посвящены развитию зеленой энергетики, альтернативным видам топлива, перспективам использования природного газа, прорывным технологическим проектам и поиску возможностей заработка в эпоху перемен. В Startup-клубе обсудят инвестиции и технологии для здравоохранения.

Как сообщалось ранее, Форум пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Основные мероприятия запланированы в Сочи, но регионы смогут участвовать в режиме онлайн: связь и общение экспертов, инициативных граждан, представителей органов власти будут организованы посредством видео-конференц-связи.

«Мы подготовили всю инфраструктуру площадки для работы в разнообразных форматах. Мероприятие в Сочи пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований. А для участников и зрителей в регионах предусмотрены трансляции деловых сессий, возможности прямых включений и участия в обсуждениях онлайн. В определенном смысле необходимость ограничений сыграла нам на руку – позволила сделать мероприятие еще более масштабным, собрать на одной площадке и подключить к обсуждениям профессионалов, экспертов и инициативных людей всей страны», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Программа доступна на сайте Форума.